«Развлечения в духе самовредительства»: так Александр Аксёненко оценил призывы к отказу в выдаче россиянам шенгенских виз

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко провел недельный отпуск на Алтае. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Председатель совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области и депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко в своем ВК-аккаунте рассказал, где провел неделю летнего отпуска:

- Алтай - лучшее место для отдыха и восстановления сил. Именно здесь я и провел недельные каникулы с семьей.

Политик прокомментировал недавние призывы властей Финляндии и прибалтийских государств к полному отказу в выдаче россиянам европейских виз. Политик оценил это как «развлечения в духе самовредительства»:

- Если в случае с энергоресурсами «назло маме» они в буквальном смысле скоро поотмораживают уши своим гражданам, то интересно, какого эффекта они хотят добиться попыткой ограничить свободу российских граждан на передвижение.

В публикации Александр Аксёненко напомнил, что «в доковидный 2019 год каждый четвертый шенген мире приходился на гражданина из РФ», и привел статистику Ассоциации туроператоров России, согласно которой в том же году заявления на выдачу шенгенской визы подали более 4 миллионов россиян.

Народный избранник тонко намекнул на крах туристической индустрии Европы и стагнацию европейской экономики в целом после того, как призывы «прибалтийских тигров» в среду, 31 августа, были конвертированы руководством ЕС в решение о заморозке соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам:

- Для многих стран туризм остается если не стратегической отраслью экономики, то точно ее драйвером.

Подписчики депутата полностью поддержали в комментариях и его выводы, и патриотичный отдых на лоне российской природы.

- Чарские пески, заповедник «Столбы», курильские вулканы... Можно дополнять бесконечно. Мы пока очень плохо знаем свою страну и ее красоты, чтобы тратить время на заграницу, - написал один из них.

Следует отметить также, что лидер российских социалистов Сергей Миронов и депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» последовательно выступают за развитие внутреннего туризма и увеличение бюджетных ассигнований на этот сектор экономики. В частности, в середине августа лидер справедливороссов дал своей команде поручение разработать меры поддержки для кемпинг-туризма.

- Когда строится гостиница, дается дотация до 30% стоимости. Если бы эту меру распространить на кемпинги, мы сразу дали бы людям больше возможностей отдыхать. Гостиница - это долго, это проектирование, стройка. А кемпинги строить проще, люди размещаются сразу. Как законодатель и президент Федерации спортивного туризма России, я буду с удовольствием помогать развитию кемпингов. Внутренний туризм растет, а кемпинг и автокемпинг, в частности, позволяют комфортно, безопасно, недорого путешествовать по нашей самой красивой, самой лучшей стране, - заявил Сергей Миронов в ходе визита на предприятие по производству домов на колесах «Автокемпер Пром».