Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 сентября 2022 года: последние новости

Над Сергеем Торопом и его сподвижниками начался суд. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Дело Виссариона (именно так называет себя Сергей Тороп) и последователей «Церкви последнего завета» начал рассматривать Железнодорожный районный суд. Напомним, два года назад на территорию общины под Красноярском нагрянул спецназ, в коттеджах сектантов провели обыски. Самого Виссариона, его пресс-секретаря Вадима Редькина, главу местной школы, проповедника Владимира Ведерникова, под конвоем вертолетами доставили в Новосибирск.

В Новосибирске в школах прошли линейки ко Дню знаний. Там впервые провели церемонию поднятия государственного флага, а также исполнили гимн России. Теперь такой ритуал будет проводиться в учреждениях еженедельно.

Вечером 1 сентября на улице Гоголя случилась авария. Как рассказывали очевидцы, иномарка сбила пешехода-школьника, а потом попыталась уехать, но врезалась еще в три машины. Водителя остановили другие автомобилисты и между ними завязалась потасовка. Пострадавшего мальчика доставили в больницу для уточнения травм. Водителя задержали, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Андрей Травников открыл новый корпус гимназии № 3 в Академгородке. На смену школе 1958 года постройки пришел образовательный комплекс с просторными спортзалами, библиотекой и студией звукозаписи.

Парк возле ЛДС начали озеленять. Сейчас на площадку завозят плодородный грунт, а в скором времени доставят и сами саженцы. Известно, что из деревьев там будут расти березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер