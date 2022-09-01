Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 сентября 2022 года: еще 671 человек подцепили ковид

Больше половины тысячи новосибирцев в день стали заболевать коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 сентября 2022 года таковы: за последний день заболели еще 671 человек. Из них пятая часть — дети: 124 человека. Выздоровели за последний день 169 пациентов.
Несмотря на то, что болеют с каждым днем все больше новосибирцев, за последние три дня не было ни одной смерти от коронавируса
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 601 пациент, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ находятся 8 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 671 человек
Количество пациентов в реанимации: 35 человек
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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