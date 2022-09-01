В программе капремонта школ ЕР участвуют 75 регионов в 2022 году

В Новосибирской области по программе капитального ремонта отремонтируют 25 школ. Фото: предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

- 1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы - не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей - появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное - это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи, - рассказала координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, ещё 5 зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе были сданы 10 школ, в Пензенской - 8, в Рязанской - 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну - в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Новосибирской область Татьяна Горбачёва рассказала, что в Новосибирской области в программу капитального ремонта школ вошли 25 образовательных учреждений. Большинство из них находится в сельской местности. Строительные работы идут на всех объектах, одна школа в Чистоозерном районе будет отремонтирована в 2023 году. 1 сентября ученики семи общеобразовательных учреждений в Кочковском, Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском и Маслянинском районах сядут за парты в уже отремонтированных школах. Благодаря этой масштабной программе более 7000 тысяч школьников региона будут учиться в совершенно новых условиях.

Проект «Новая школа» внимательно следит за ходом капитального ремонта. За каждым образовательным учреждением закреплены депутаты «Единой России» всех уровней. Вместе с педагогами и родителями мы контролируем все этапы - от разработки дизайн-проекта, выбора подрядчика до приемки работ. Благодаря программе модернизации мы получаем не только обновленные школы, но и современное оборудование. С уверенностью можно сказать, что сегодня создаются все условия для качественного обучения и воспитания наших детей.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приёмки - проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.