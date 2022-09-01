Что произошло в Новосибирске в ночь на 1 сентября 2022 года: последние новости

Новосибирцу, жестоко зарезавшему 17-летнюю девушку в день рождения, вынесли приговор. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в деле о безжалостной расправе над 17-летней девушкой в новостройке на улице Кошурникова. Полтора года назад Федор Хижин нанес своей сожительнице несколько десятков ударов ножом.

В Новосибирске двое мальчиков напали на двух других детей. ЧП произошло в Первомайском районе на улице Одоевского, во дворе одного из домов. Пострадавшим по 10 лет, нападавшие чуть старше, по крайней мере так описывают хулиганов школьники. Они сломали одному мальчику позвоночник и отобрали у него телефон.

Жительница Томска Алена Верхотурова получила вторую жизнь. Этой зимой ей поставили редкий диагноз «альвеококкоз», нужна была трансплантация печени. Сначала помочь дочери вызвалась мама женщины, врачи планировали разделить ее орган на двоих. Но в итоге такие жертвы не понадобились - внезапно в Новосибирске появился посмертный донор, группа крови которого совпала с Алениной.

Стоимость проезда в Новосибирском метрополитене увеличится. По словам мэра Анатолия Локтя, причина кроется в росте инфляции. Если цены не повысить, метрополитен окажется в сложной ситуации. На данный момент неизвестно, какой будет точная стоимость проезда в подземке.

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