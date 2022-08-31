Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 сентября 2022 года: за сутки заразились еще 594 человека

Почти шесть сотен новосибирцев заболели за день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 сентября 2022 года таковы: за последний день заболели еще 594 человека, в том числе 113 детей. Выздоровели за последний день 174 пациента.

Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 704 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 609 пациентов, в том числе 64 ребенка. В отделениях реанимации находятся 33 человека. На ИВЛ находятся 9 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 533 человека

Количество пациентов в реанимации: 37 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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