Спектакли в НОВАТе осенью 2022 года: полная программа, цены на билеты

На сентябрь в Оперном театре Новосибирска пройдет более десяти премьер. Фото: novat.nsk.ru.

Новосибирские театры уже вовсю готовятся к открытию сезона. Для зрителей приготовили много новинок. Рассказываем, какие спектакли в НОВАТе осенью 2022 года удивят зрителей.

«Спартак» (12+)

Когда: 2 сентября в 19.00

О чем: Балет о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и его разгроме войсками римского полководца Красса.

Новосибирск стал первым региональным центром, где появилась легендарная постановка Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе. Грандиозная сцена идеально соответствовала масштабу замысла, а новосибирские танцовщики — представлениям соавторов о героях Древнего Рима.

Цены билетов: от 500 до 5000 руб.

Трагическая история любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора. Фото: novat.nsk.ru.

«Баядерка» (12+)

Когда: 7 и 8 сентября в 19.00

О чем: Трагическая история любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора оживает в удивительных танцах.

Одно из лучших произведений классического наследия вот уже полтора столетия завораживает гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.

Цены билетов: от 500 до 4000 руб.

«Волшебная флейта» (6+)

Когда: 9 сентября в 19.00

О чем: Принц Тамино попадает в загадочный мир циркового закулисья. От клоунесс-гипнотизерш он узнает, что хозяин цирка The Magic Flute Зарастро похитил у царицы ночи ее дочь — восходящую звезду Памину. Хитрая царица посылает юноше изображение своей дочери — афишу, а также волшебную флейту, чтобы тот смог пройти все испытания. Юноша очарован красотой девушки и готов на все, только бы добиться ее расположения и стать частью цирковой семьи.

Цены билетов: от 300 до 1000 руб.

«Дидона и Эней» (12+)

Когда: 11 сентября в 17.00

О чем: В основу сюжета положен греческий миф о любви троянского героя Энея и царицы Карфагена Дидоны.

Одна из немногих старинных барочных опер, вошедшая в репертуар крупнейших театров мира. При жизни автора опера была поставлена лишь один раз и была почти полностью забыта. Однако спустя 200 лет она зажила второй жизнью.

Цены билетов: от 500 до 700 руб.

«Царская невеста» (12+)

Когда: 15 и 16 сентября в 19.00

О чем: В основе драмы лежит реальный исторический эпизод — женитьба царя Ивана Грозного на Марфе Васильевне Собакиной, скоропостижно скончавшейся через две недели после замужества.

Сочинение Льва Мея не претендует на достоверность исторических событий, однако рисует яркие, характерные образы в острых драматических событиях.

Цены билетов: от 500 до 5000 руб.

«Свадьба Фигаро» (12+)

Когда: 18 сентября в 17.00

О чем: Сюжет оперы разворачивается в доме графа Альмавивы вокруг предстоящей женитьбы Фигаро и Сюзанны. Ловкий и предприимчивый Фигаро — правая рука и самый близкий помощник графа Альмавивы — узнает от своей невесты, которая, в свою очередь, служит жене графа Розине, о недвусмысленных знаках внимания со стороны Альмавивы. Фигаро собирается проучить своего хозяина, вовлекая в хитроумную кампанию своих друзей и даже супругу графа...

Цены билетов: от 500 до 700 руб.

«Дон Паскуале» (12+)

Когда: 20 сентября в 19.00

О чем: Состоятельный аристократ дон Паскуале на старости лет вздумал жениться. От любовной лихорадки пожилого скрягу излечивает молодежь, причем весьма сильнодействующим лекарством: заставив его на своей шкуре прочувствовать все прелести супружеской жизни с женой-мегерой.

Цены билетов: от 500 до 700 руб.

Премьера «Лебединого озера» будет в середине сентября. Фото: novat.nsk.ru.

«Лебединое озеро» (6+)

Когда: 21 и 22 сентября в 19.00

О чем: Классика балета, без которой невозможно представить репертуар театра.

В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, которую злой колдун Ротбарт превратил в белого лебедя. Расколдовать ее может только любовь принца Зигфрида.

Цены билетов: от 500 до 4000 руб.

«Ромео и Джульетта» (12+)

Когда: 23 сентября в 19.00

О чем: С давних пор в Вероне враждуют два знатных рода — Монтекки и Капулетти. На балу у Капулетти Ромео, сын Монтекки, случайно встречает юную Джульетту. Молодые люди влюбляются друг в друга. Родственники Джульетты, узнав в Ромео сына своего заклятого врага, мешают их счастью.

Цены билетов: от 500 до 3500 руб.

«Тщетная предосторожность» (6+)

Когда: 24 сентября в 13.00 и 18.00

О чем: Еще одна возрожденная балетная классика.

Действие разворачивается в английской деревне. История очаровательной Лизы, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным, тогда как мать рассчитывает выдать ее за богатого простофилю-соседа, покоряет своим обаянием.

Цены билетов: от 500 до 3500 руб.

«Аида» (12+)

Когда: 25 сентября в 17.00

О чем: Под бесконечно жарким небом сложилась любовная пирамида: пленная эфиопская царевна Аида, полководец Радамес и мстительная царица Амнерис жаждут воздуха и любви. Потребность в искренности и настоящих чувствах заставляет героев действовать любыми средствами.

Цены билетов: от 500 до 3000 руб.

«Дон Кихот» (6+)

Когда: 27 сентября в 19.00

О чем: Яркий, зажигательный, эксцентричный и очень сложный технически «Дон Кихот» вошел в историю как образец московского стиля.

В основе сюжета лежит одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете сам Дон Кихот является второстепенным персонажем, а в центре повествования — любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.

Цены билетов: от 500 до 3500 руб.

«Сильва» передаст атмосферу переполненного зала Будапештского варьете. Фото: novat.nsk.ru.

«Сильва» (12+)

Когда: 28 сентября в 19.00

О чем: История отношений певицы из кабаре «Орфеум» Сильвы Вареску и богатого аристократа Эдвина — пример классического мезальянса. Однако и посетители кабаре, и зрители в зале верят в торжество любви над жизненными обстоятельствами.

Цены билетов: от 500 до 1000 руб.

«Собор Парижской Богоматери» (12+)

Когда: 28 сентября в 18.00; 29 и 30 сентября в 19.00

О чем: Этот балет — одно из самых знаменитых творений Ролана Пети. Вдохновленный одноименным романом Виктора Гюго хореограф создал поистине грандиозный спектакль о любви и смерти, преданности и коварстве. Сюжетную канву балетмейстер свел до линий четырех главных героев. Образы прекрасной Эсмеральды, трогательного Квазимодо, коварного Фролло и эгоистичного Феба Ролан Пети наделил особой выразительной хореографией, придав классическому танцу оттенок современности.

Цены билетов: от 700 до 5000 руб.

Детские премьеры

«Золушка» (6+)

Когда: 3 и 4 сентября в 18.00

О чем: Всем известная сказка о бедной девушке, по воле феи-крестной оказавшейся на балу и так удачно потерявшей там туфельку.

Зрители увидят современную версию выдающегося спектакля 1945 года, восстановленную в стилистике, близкой зрителю наших дней.

Цены билетов: от 500 до 5000 руб.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (6+)

Когда: 4 сентября в 13.00

О чем: Одна из самых известных сказок Пушкина — на Малой сцене театра. По замыслу режиссера-постановщика Вячеслава Стародубцева, это большая русская опера в живописных декорациях с участием хора и в исторических костюмах.

Цены билетов: от 300 до 500 руб.

«Малыш и Карлсон» (6+)

Когда: 10 сентября в 13.00

О чем: Карлсон, очаровательный рыжеволосый хулиган, проказник и очень уверенный в себе «мужчина в самом расцвете сил», способен развеселить и заставить смеяться даже самого грустного человека. Он появляется в жизни Малыша как раз тогда, когда мальчику не помешало бы немного взбодриться и… пошалить! Взорвать паровую машину — на раз-два. Сбежать из дома и улететь на незнакомую крышу — проще простого. Нарядиться привидением, напугать местных бандитов, стащить плюшки — вот лучшие занятия, когда твой друг — Карлсон.

Цены билетов: 500 руб.

«Конек-горбунок» (6+)

Когда: 17 сентября в 13.00 и 18.00; 18 сентября в 13.00

О чем: Главная премьера этого сезона — сказка из детства, в которой Иванушка ловит чудо-кобылицу и получает от нее двух златогривых коней и Конька-горбунка в придачу. После Иванушка находит перо жар-птицы, становится царским конюхом, отправляется на серебряную гору в поисках царь-девицы, погружается на дно моря-океана и даже купается в кипящем молоке.

Чудесный мир оживет на ваших глазах благодаря новейшим мультимедийным технологиям, позволяющим воплощать на сцене сложнейшие видеопроекции.

Цены билетов: от 500 до 4000 руб.

«Стойкий оловянный солдатик» (0+)

Когда: 25 сентября в 13.00

О чем: В основе спектакля — либретто Николая Денисова по нескольким сказкам Андерсена, поэтому маленьких зрителей ждет встреча не только с Солдатиком и Балериной, но и с заводным Соловьем, и с глупым Кротом, и с вредной Крысой, и с жадной Свиньей-копилкой, и с другими сказочными персонажами. Главный сюрприз спектакля — счастливый финал, где все герои трогательной истории остаются живыми и невредимыми.

Цены билетов: 500 руб.

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