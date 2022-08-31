Новосибирцу, жестоко зарезавшему 17-летнюю девушку в день рождения, вынесли приговор. Фото: Мария НОВИКОВА

В среду, 31 августа, в Новосибирске вынесли приговор новосибирцу, жестоко убившему 17-летнюю девушку. В марте 2021 года он зарезал ее в ее день рождения.

– Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Также Хижину нужно выплатить миллион рублей потерпевшей стороне за моральный ущерб. Возместить 338 тысяч материального ущерба и 300 тысяч рублей, потраченных на адвоката, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала Новосибирского областного суда.

Трагедия, которая потрясла город, произошла в ночь на 7 марта 2021 года. Искромсанный труп 17-летней девушки нашли в квартире на улице Кошурникова. Молодой сожитель, как позже выяснят полицейские, 35 раз ударил девочку ножом в область шеи. Потом он расскажет, что требовал у нее деньги на наркотики, а она не давала. Да и в целом не хотела, чтобы парень употреблял. Он же решил убить подружку.

После расправы 19-летний убийца сбежал. Правда недалеко, в Кемерово. Там он договорился о встрече со своей знакомой. Но приятельница пришла не одна, с полицейскими. Новосибирца скрутили и доставили к следователям.

Кстати, добыча подонка была не велика: на карточке убитой было всего 3 тысячи рублей. Еще он забрал у жертвы смартфон и ноутбук. Технику сдал в ломбард.

Напомним, отношения у пары были далеки от идеала. Помимо того, что 19-летний убийца сидел на наркотиках, он еще и избивал девочку, изменял ей. Перед трагедией она уличила парня в измене с другим мужчиной. Родственники отзывались об агрессоре, как о скрытном и безжалостном человеке.

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