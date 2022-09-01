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Общество1 сентября 2022 12:59

Площадку для занятий спортивным туризмом открыли на школьном стадионе

Ее оборудовали оборудовали при поддержке председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева
Ольга ТЕМНИКОВА
Юные туристы показывают невероятные приемы.

Юные туристы показывают невероятные приемы.

Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

В развитии спортивной составляющей школы важен комплексный подход. Необходимо учитывать пожелания как самих учащихся, так и их родителей и педагогов. 30 августа на территории средней общеобразовательной школы открылась единственная в Новосибирске площадка для занятий по дисциплине «Спортивный туризм». Она появилась благодаря совместным усилиям председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева (депутатское объединение «Единая Россия»), председателя комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Новосибирской области Вениамина пака и фонда «Общее дело».

К слову, спортивные площадки на территории школы открываются второй год подряд. 30 августа 2021 года начала функционировать комплексная зона для занятий волейболом и баскетболом. В ее создании также участвовал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

Почти все образовательные учреждения, расположенные на округе Дмитрия Асанцева, имеют спортивный кластер. У школы № 192 есть территория, где ранее располагался стадион. В будущем его планируют возродить. Кроме волейбольной площадки и комплекса для занятий спортивным туризмом здесь появятся футбольное поле и беговые дорожки.

- Концепцию развития спортивной территории школы мы обсуждали ещё в 2021 году с участием депутата Госдумы Виктора Игнатова, дирекции образовательного учреждения и преподавательского состава. Школа достаточно давно профилирует волейбол. Есть отличная команда, которая занимает призовые места на городских и областных соревнованиях. Направление спортивного туризма — второе по счёту. Это полезно, потому что ребята смогут полноценно заниматься физическим развитием, учиться ориентироваться на местности.Это может пригодится в экстремальных ситуациях, например, если заблудился в лесу без средств связи. Вот тут полученные знания пригодятся. Без них попросту можно погибнуть, — отметил Дмитрий Асанцев.

По его словам, спортивным туризмом ребята занимаются, начиная с зимы. С спортзале школы установили небольшой скалодром. Образовательное учреждение уже приняло первые соревнования.

- Мы планируем завершить реконструкцию стадиона, чтобы у школы №192 был полноценный спортивный объект, с футбольным полем , беговыми дорожками, работаем над программой реконструкции всех стадионов «старых» школ (новые при строительстве оборудуют спортплощадками) . Наша цель, что бы любой житель района мог заниматься спортом бесплатно и рядом с домом, — добавил Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

По словам директора школы Азамата Нуркеева, существенную роль в появлении новой площадки сыграл судья второй категории по дисциплине «спортивный туризм» Артём Щепин. Дети стали активно интересоваться направлением, и он предложил построить полноценную полосу препятствий. Идею обсудили и вышли с инициативой к депутатам, которые её полностью поддержали.

- Полоса препятствий полностью соответствует стандартам дисциплины. Заниматься на ней может любой желающий, не только ученики нашей школы, но и соседних, а также воспитанники ДК им. Ефремова. У нас уже сформировано несколько групп детей: 10–12, 12–14 и 15–16 лет. Бывали случаи, когда дети занимались спортивным туризмом и это помогало им поступать в вузы МЧС. Мы планируем открыть на базе школы специализированные классы МЧС и надеемся, что у нас это получится», — рассказал директор школы.

Как отмети судья второй категории по дисциплине «спортивный туризм», педагог дополнительного образования Артем Щепин, главная задача спортсменов - показать умение работать с верёвками и карабинами.

- Это первая площадка в Новосибирске для занятий спортивным туризмом. Подобных больше нет. Есть лишь локации для скалолазания и альпинизма. Комплекс дает возможность заниматься с детьми на более высоком уровне. Дети и педагоги из других школ района и города могут приезжать сюда и тренироваться. В 2023 году планируем организовать официальные зимние и летние соревнования районного и городского уровня, — рассказал о планах Артём Щепин.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска