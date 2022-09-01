Площадку для занятий спортивным туризмом открыли на школьном стадионе

Юные туристы показывают невероятные приемы. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

В развитии спортивной составляющей школы важен комплексный подход. Необходимо учитывать пожелания как самих учащихся, так и их родителей и педагогов. 30 августа на территории средней общеобразовательной школы открылась единственная в Новосибирске площадка для занятий по дисциплине «Спортивный туризм». Она появилась благодаря совместным усилиям председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева (депутатское объединение «Единая Россия»), председателя комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Новосибирской области Вениамина пака и фонда «Общее дело».

К слову, спортивные площадки на территории школы открываются второй год подряд. 30 августа 2021 года начала функционировать комплексная зона для занятий волейболом и баскетболом. В ее создании также участвовал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

Почти все образовательные учреждения, расположенные на округе Дмитрия Асанцева, имеют спортивный кластер. У школы № 192 есть территория, где ранее располагался стадион. В будущем его планируют возродить. Кроме волейбольной площадки и комплекса для занятий спортивным туризмом здесь появятся футбольное поле и беговые дорожки.

- Концепцию развития спортивной территории школы мы обсуждали ещё в 2021 году с участием депутата Госдумы Виктора Игнатова, дирекции образовательного учреждения и преподавательского состава. Школа достаточно давно профилирует волейбол. Есть отличная команда, которая занимает призовые места на городских и областных соревнованиях. Направление спортивного туризма — второе по счёту. Это полезно, потому что ребята смогут полноценно заниматься физическим развитием, учиться ориентироваться на местности.Это может пригодится в экстремальных ситуациях, например, если заблудился в лесу без средств связи. Вот тут полученные знания пригодятся. Без них попросту можно погибнуть, — отметил Дмитрий Асанцев.

По его словам, спортивным туризмом ребята занимаются, начиная с зимы. С спортзале школы установили небольшой скалодром. Образовательное учреждение уже приняло первые соревнования.

- Мы планируем завершить реконструкцию стадиона, чтобы у школы №192 был полноценный спортивный объект, с футбольным полем , беговыми дорожками, работаем над программой реконструкции всех стадионов «старых» школ (новые при строительстве оборудуют спортплощадками) . Наша цель, что бы любой житель района мог заниматься спортом бесплатно и рядом с домом, — добавил Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

По словам директора школы Азамата Нуркеева, существенную роль в появлении новой площадки сыграл судья второй категории по дисциплине «спортивный туризм» Артём Щепин. Дети стали активно интересоваться направлением, и он предложил построить полноценную полосу препятствий. Идею обсудили и вышли с инициативой к депутатам, которые её полностью поддержали.

- Полоса препятствий полностью соответствует стандартам дисциплины. Заниматься на ней может любой желающий, не только ученики нашей школы, но и соседних, а также воспитанники ДК им. Ефремова. У нас уже сформировано несколько групп детей: 10–12, 12–14 и 15–16 лет. Бывали случаи, когда дети занимались спортивным туризмом и это помогало им поступать в вузы МЧС. Мы планируем открыть на базе школы специализированные классы МЧС и надеемся, что у нас это получится», — рассказал директор школы.

Как отмети судья второй категории по дисциплине «спортивный туризм», педагог дополнительного образования Артем Щепин, главная задача спортсменов - показать умение работать с верёвками и карабинами.

- Это первая площадка в Новосибирске для занятий спортивным туризмом. Подобных больше нет. Есть лишь локации для скалолазания и альпинизма. Комплекс дает возможность заниматься с детьми на более высоком уровне. Дети и педагоги из других школ района и города могут приезжать сюда и тренироваться. В 2023 году планируем организовать официальные зимние и летние соревнования районного и городского уровня, — рассказал о планах Артём Щепин.