Тур певца Шамана по городам России — одно из долгожданных событий осени. Фото: Даниил ОПАРИН

Когда заканчивается период отпусков, жизнь в Новосибирске начинает бурлить с новой силой. Впереди много долгожданных выступлений любимых артистов и музыкантов. Мы подготовили подборку лучших мероприятий и событий, куда сходить в Новосибирске осенью 2022 года.

КОНЦЕРТЫ

«Фантазер». Программа Ярослава Евдокимова (0+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 27 сентября в 19.00

О чем: Вас захлестнет ностальгическая волна эмоций и воспоминаний, унося в те времена, когда шлягеры Евдокимова звучали из каждого окна. С возрастом армия поклонников этого артиста ничуть не поредела. Его песни «Маменька» или «Колодец» давно ушли в народ.

Цены билетов: от 1200 до 3000 руб.

«Калинов мост» презентует новый, 18-й альбом. Фото: nsk.kassy.ru

«Калинов мост» (12+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 8 октября в 20.00

О чем: В декабре 2021 года группа с бессменным лидером Дмитрием Ревякиным отметила свою 35-летнюю годовщину, а осенью «Калинов мост» отправляется в тур с презентацией нового студийного альбома «Холсты». «Калинов мост» порадует не только новыми песнями и хитами прошлых лет, но и отметит на сцене 30-летие выхода одного из своих самых знаковых альбомов «Дарза»!

Цены билетов: от 1300 до 3500 руб.

Shaman (6+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 10 октября в 19.00

О чем: Shaman стремительно набирает популярность. В соцсетях у него больше 2 миллионов подписчиков, а число просмотров видео — 200 миллионов. Его песни регулярно звучат в эфире радио и ТВ, а сольные концерты проходят по всей России. Спешите услышать вживую синглы «Встанем», «Я русский», «Ты моя», «До самого неба» — билеты на концерт улетают молниеносно!

Цены билетов: от 3000 до 4500 руб.

Егор Крид (12+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 12 октября в 19.00

О чем: Егор готовит фееричное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного слушателя. Во время выступлений музыкант создает в зале особую атмосферу благодаря безграничному обаянию и особому сценическому исполнительскому куражу, которому невозможно научиться.

Цены билетов: от 2000 до 5500 руб.

Юбилейный концерт «Любэ» (6+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 26 октября в 19.00

О чем: Юбилейный концерт группы «Любэ», посвященный 65-летию бессменного вокалиста Николая Расторгуева. Вы услышите «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и многие другие песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день.

Цены билетов: от 2000 до 6000 руб.

Спектакль-концерт «Цой» (12+)

Где: Дворец культуры «Прогресс» (Красный пр-т, 167)

Когда: 6 ноября в 19.00

О чем: «Цой жив!» — эту надпись не стирают со стен, и каждый поклонник или просто человек, который может чувствовать его песни, это знает. Этот спектакль про человека, который внезапно стал героем. Про желание войти в историю и при этом остаться собой, «просто остаться собой». В спектакле звучат песни молодого Цоя, свободного, ироничного. И вдруг затасканное «Цой жив» на пару часов становится какой-то очень актуальной правдой для всего зала.

Цены билетов: от 1000 до 3000 руб.

СТЕНДАПЫ

Осенью пройдут туры Сергея Орлова, Юлии Ахмедовой и других стендап-комиков. Фото: nsk.kassy.ru.

«Что-то с чем-то». Тур Сергея Орлова (18+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 20 сентября в 19.00

О чем: Народный комик, писатель русской действительности, заслуженный эм-си провинциального ночного клуба, бывший спортсмен и баптист поселка Депутатский — все это стендапер Сергей Орлов из клуба на Рождественском бульваре. «Что-то с чем-то тур» — новая сольная программа, убойный коктейль из метких панчей и экспромта.

Цены билетов: от 1900 до 3300 руб.

«Лично». Стендап Юлии Ахмедовой (18+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 28 сентября в 19.00

О чем: Она не давала концерты два года — и вот ей снова есть что сказать! В этот раз Юлия Ахмедова предстанет перед зрителем максимально откровенной, расскажет о том, что раньше слышал только психолог. И то, о чем не слышал даже он. «Лично» — это не монолог, это откровенный диалог со зрителем, из которого каждый почерпнет что-то для себя. Мы будем раздвигать границы, снимать запреты, говорить на самые «неприличные» темы. Пришло время узнать, готов ли к этому лично ты!

Цены билетов: от 1300 до 3500 руб.

Алексей Щербаков (18+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 9 ноября в 20.00

О чем: Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намеков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов. Взлет его карьеры был весьма стремительным, и это неудивительно — его обожают за искренность, его недолюбливают за прямоту, его обсуждают за забавную непосредственность. Темы его монологов обыденны и злободневны: шутки про бомжей, бабок, вейперов и все то искусственное и ненастоящее, что он так не любит.

Цены билетов: от 2000 до 6500 руб.

ДЕТЯМ

«Битва двух вселенных» (0+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 24 сентября в 14.00

О чем: Человечество на грани исчезновения. Злодей Хаги Ваги угрожает планете полным уничтожением. Немногочисленные отряды повстанцев ведут отчаянную борьбу за существование. Лишь избранные смогут противостоять злодею и спасти человечество. В интерактивах появятся и другие персонажи популярных у детей игр: Brawl Stars, Among Us, Minecraft.

Цены билетов: от 500 до 600 руб.

Интерактивы для детей с любимыми персонажами. Фото: nsk.kassy.ru.

«Синий трактор» (0+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 8 октября в 11.00

О чем: Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит — тот просто еще не видел эти добрые, забавные мультфильмы-песни. Теперь Синий трактор на сцене! Его новые друзья — Профессор, девочка Маша и мальчик Петя — отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом. Перед шоу детям подарят реквизит для участия в конкурсах и интерактивах — никаких границ между сценой и залом!

Цены билетов: от 800 до 1800 руб.

«Холодное сердце. Зачарованный лес» (0+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 8 октября в 16.00

О чем: В новой сказочной истории очаровательных принцесс Анну и Эльзу, отважного Кристоффа и злодея Ханса, неунывающего снеговика Олафа и северного оленя Свена играют артисты московских театров МХАТ, Вахтангова, Виктюка и участники шоу «Голос». Герои должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Цены билетов: от 1000 до 2000 руб.

«Три кота. Мега Пикник» (0+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 4 и 11 ноября в 11.00 и 17.00

О чем: В одном маленьком городе живут котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. И вот однажды в День семьи родители решили устроить для них самый лучший праздник — пикник на открытом воздухе! Специально для этого случая папа установил на улице большой уличный кинотеатр, а мама подготовила праздничный стол. Вас ждут несколько мини-шоу в одном: лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, интерактивы со светодиодными браслетами, игры с надувным реквизитом и фокусы.

Цены билетов: от 600 до 1600 руб.

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