1 сентября 2022 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Линейки в школах начнутся с самого утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На календаре - День знаний, а это значит, что малыши, трогательно зажав в руках букеты, пойдут на школьные линейки. Отправились туда и корреспонденты «Комсомолки»: прямая онлайн-трансляция 1 сентября 2022 года в Новосибирске начнется в 9.00.

К слову, впервые за последние три года линейки пройдут без ковидных ограничений. Однако накануне праздника учителей протестировали на коронавирус, чтобы исключить возможность заражения.

Всего же школы Новосибирска откроют двери для 23 тысяч первоклассников. Уважаемые читатели! Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции и рассказать, как прошла линейка в вашей школе, присылайте ваше фото и видео с праздника к нам на WhatsApp: 8-913-068-56-72

КАК ПРОХОДИТ 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

В школе №215 уже готовятся к линейке: первоклашки выстроились на улице вместе со своей первой учительницей.

В школе №215 готовятся к линейке. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Некоторые малыши еще явно не проснулись, но скоро они привыкнут к школьному режиму.

Первоклашки на линейке. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Для малышей, которые впервые переступят порог школы, устроили праздничный концерт.

В этом году за парты в Новосибирске сядут 200 тысяч школьников, в том числе 23 тысячи первоклассников. В школе №215 есть даже 5 "Ж" класс.

В школе есть 5 "Ж" класс.

На линейках появился новый тренд - для маленьких учеников и гостей праздника организовали красивую фотозону, чтобы можно было сделать яркие снимки.

В школе организовали фотозону для гостей праздника. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Правда, добраться до школы будет немного накладно: такси подорожало в два раза.

На праздник приходят всей семьей. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Мэр Анатолий Локоть поздравил школьников с 1 сентября и пожелал детям отличной учебы и новых впечатлений.

Школа №216 - рекордсмен по количеству первых классов в этом году - их там 14. Так что на линейке появилась табличка "1М".

В школе №216 есть 1 "М" класс. Фото: Никита МАНЬКО

А вот и сам рекордный 1 "Р" класс.

Рекордный 1 "Р" класс. Фото: Никита МАНЬКО

Линейка прошла и в лицее №28: в кадре - подружки Полина, Вика и Варя.

Подружки Полина, Вика и Варя. Фото: Юлия АСТАШКО.

Мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч!

Линейки проходят без ЧП. Фото: Никита МАНЬКО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер