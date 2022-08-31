Синоптики рассказали, когда в Сибирь придут суровые морозы. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Прошлая зима в Сибири, хоть термометр и показывал под -30, была довольно теплой для этих краев. В январе 2022 года температура поднималась до +4, а посреди дня шел дождь вместо снега. Какой будет зима-2022/23 в Новосибирске: нас ждут трескучие морозы или аномальное тепло? Даем предварительный прогноз.

ДЕКАБРЬ

Погодные агрегаторы показывают, что большую часть декабря в Новосибирске столбик термометра будет держаться на отметке от -13 до -20. Такой прогноз на основе 14 лет статистики дает «Погода Mail.ru». Будет преимущественно облачно и снежно.

Частые снегопады обещает и сервис «Ну и погода». Однако его прогноз обещает более мягкое начало зимы с температурой от -1 до -11 днем и от -8 до -17 ночью. Первая неделя месяца будет солнечная, в остальные дни - снегопад и серое небо.

ЯНВАРЬ

Суровые морозы наступят именно в этом месяце. По долгосрочным прогнозам «Погоды Mail.ru», дневная температура в среднем составит от -20 до -26, зато будет много солнечных дней.

«Ну и погода» передает, что январь станет месяцем контрастов. Недели с морозами под -24 будут чередоваться с оттепелями до +1. Конец месяца будет более мягким, с постоянным снегопадом и температурой от -4 до -8.

ФЕВРАЛЬ

В феврале сильные морозы отступят, температура опустится до -15… -20 днем. На протяжении месяца постепенно будет теплеть до 0… -5, но в последние дни возможно резкое похолодание до -14. В феврале Новосибирск завалит снегом, а солнечные дни будут очень редки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

По народным поверьям, если сентябрь был теплым и сухим, то зима придет поздно. В 2021 году сентябрь был очень холодным и дождливым, а первый снег пошел 26 сентября. Зима тогда наступила 1 ноября.

Есть еще одна примета: если июль был жаркий, то в декабре ударят морозы. Особое внимание - к дню Марины с Лазарем - 30 июля. На эту дату в Новосибирске выпала пляжная погода с температурой до +30. На Руси считали, что жаркий и сухой день на Марину с Лазарем предвещал малоснежную и холодную зиму.

Еще одна примета: каков Яблочный Спас 19 августа, такова будет и зима. Второй Спас считался поворотным днем с лета на осень. Если день праздника был ветреным, готовились к суровому январю, если дождливым - к снежному, с оттепелями. 19 августа в этом году в Новосибирске шел дождь и было холодно, всего +15. Таким же дождливым был и прошлогодний август, а позже в январе действительно начались оттепели - в Карасукском районе Новосибирской области температура поднялась до +2 и даже прошел дождь.

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