Что изменится в Новосибирске с 1 сентября 2022 года: откроются прямые рейсы в Ереван, введут скидки в электричках для школьников и студентов

Школьники смогут ездить на учебу на электричках за полцены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди очень, и в регионе вступят в силу сразу несколько нововведений. Что изменится в Новосибирске с 1 сентября 2022 года — в нашем материале.

ПРОЕЗД ЗА ПОЛЦЕНЫ В ЭЛЕКТРИЧКАХ

С 1 сентября 2022 года «Экспресс-пригород» в Новосибирской области вводит скидки 50% для школьников и студентов. Льгота будет действовать до конца июня 2023 года.

Для покупки билетов в кассе необходимо предъявить документы: школьникам — справку из образовательного учреждения с печатью, студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год. На полностью бесплатный проезд могут рассчитывать дети-сироты и школьники из сельской местности.

Откроются новые рейсы из Новосибирска в города Севера и за рубеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИЗ НОВОСИБИРСКА В АРМЕНИЮ

С сентября из аэропорта Толмачево запустят прямые рейсы по новым направлениям. С 10 сентября авиакомпания «Ширак Авиа» будет перевозить пассажиров напрямую из Новосибирска в Ереван.

С 26 сентября начнутся полеты в Надым, Игарку и Саратов. Рейсы в Надым будут выполняться по понедельникам и пятницам. В Игарку полеты начнутся с 27 сентября, раз в неделю по вторникам. Рейсы в Саратов начнутся с 29 сентября и будут проводиться по четвергам и воскресеньям.

На маршруте №13 появятся новые остановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОБУСА № 13

С 1 сентября 2022 года продлят маршрут автобуса №13, который едет по маршруту «Ключ-Камышенское плато — ул. Тюленина». В схему движения добавят остановки «улица Мясниковой» и «Школа № 219» в прямом и обратном направлениях. Это связано с окончанием строительство дороги на улице Мясниковой от улицы Тюленина до улицы Гребенщикова.

В последние теплые деньки сибиряки еще смогут позагорать. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ЗАВЕРШИТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Несмотря на похолодание в конце августа, новосибирцы продолжают купаться в Оби и на котлованах. Это понимают спасатели, а потому объявили, что купальный сезон закончится около 15 сентября. К этой дате с водоемов уберут спасательные посты.

НОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ

В Новосибирске в 2022 году откроются три новые библиотеки — в Первомайском, Октябрьском и Кировском районах. В последнем библиотека имени Николая Носова откроет свои двери для посетителей уже в сентябре, в будущем она получит компьютерный класс и театральную студию. В пока что в помещениях идет ремонт.

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