Соседи сыграли в шахматы на «Манхэттене»

В шахматном турнире в ТОС «Первомайсикй» может сыграть и победить и стар, и млад. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

День соседей, пожалуй, один из самых любимых неформальных праздников для новосибирцев. Около 150 мероприятий провели активисты ТОС. Благодаря дружеским встречам с соседями жильцам удается и обсудить важные для дома решения, создать атмосферу взаимопонимания.

ТАТУ И КОНКУРС БУКЕТОВ

ТОС «Первомайский» провел большой праздник соседей на традиционной площадке во дворе дома № 27 по улице Героев Революции, входящего в ЖК «Манхэттен».

- Наш ТОС был создан 16 лет назад, в декабре 2008 года, и уже много лет на этой площадке мы отмечаем День соседей. Мы приготовили большую программу для всех наших жителей: проходят шахматный турнир, конкурс букетов, выставка картин, которые изготовили наши мастерицы, работает салон блестящих тату, инспекторы ГИБДД проверяют школьников на знание ПДД, - перечисляет бессменный председатель ТОС «Первомайский» Анна Григорьевна Исенова.

Праздничное настроение не испортил даже начавшийся дождик. Хор ветеранов «Первомаечка» проникновенно исполнял любимые песни. Юные спортсмены из клуба 24/7 демонстрировали точные боксерские удары и оточенные приемы кикбоксинга. Девушки из клуба «Орбиталь» показали завораживающее своей красотой огненное шоу, которое при дневном свете, конечно, немного уступало эффекту ночных представлений.

Не забыли на празднике и про ветеранов - памятный подарок вручили старейшему жителю микрорайона - 95-летнему участнику Великой Отечественной войны Михаилу Ивановичу Мордвинову.

Старший дома № 33 по ул. Ватутина Дмитрий Хорошилов высаживает молодые деревца в сквере у Башни. Фото: Дарья МУЛОВА

КАРМАННЫЙ ПАРК К ПРАЗДНИКУ

День соседей в микрорайоне Башня решили провести с пользой - создать зону отдыха для всех жителей. Для этого высадили во дворе рядом с площадью К. Маркса молодые деревца и кустарники. Раньше здесь уже проложили удобные дорожки, посадили рябинки, убрали старые советские погреба. Благодаря гранту мэрии Новосибирска спилили аварийные тополя.

- Среди новых саженцев у нас здесь появятся японские спиреи, дерен окаймленный, ивы. Эти растения хорошо приживаются в Сибири, легко переносят морозные зимы. В будущем для создания карманного парка планируем благоустройство: проведем освещение, выровняем площадку для баскетбола, оформим клумбы, - рассказывает активист ТОС «Башня», старший по дому № 33 Дмитрий Хорошилов.

После высадки деревьев праздник продолжился. Под веселую музыку шли конкурсы для детей. Всех жителей угощали свежим чаем, вкусными пирогами и домашними булочками.

Фото: ТОС «Телевизионный»

ПАРКОВЫЕ ШАХМАТЫ

В День соседей жители ТОС «Телевизионный» получили замечательный подарок - парковые шахматы на Спортивной поляне. Проект члена совета ТОС Константина Предтеченского выиграл муниципальный грант. На средства местного бюджета купили гигантские фигуры из легкого пластика. А над расчисткой, оборудованием и разметкой земляной шахматной доски трудились энтузиасты дебюта и эндшпиля, подростки из летнего трудового отряда, активисты ТОС, сотрудники МАУ «Стадион».

Еще три года назад здесь рос бурьян, был кустарник под два метра высотой. А теперь на Спортивной поляне можно по-соседски сразиться в настольный теннис, обдумать партию в парковые шахматы, потренироваться в фитнес-зоне. И жители благодарны за такой подарок!

В мэрии Новосибирска вручили Благодарственное письмо и памятные подарки ребятам из Летнего трудового отряда «Пульс» Октябрьского района. Фото: Пресс-служба мэрии.

ИТОГИ ТРУДОВОГО ДЕСАНТА

Для подростков из летних трудовых отрядов Новосибирска, которые каждое лето работают при ТОС, уже много лет проводится городской конкурс на «Лучший объект благоустройства ЛТО ТОС - 2022». Задача ребят - создать на территории ТОС красивую клумбу или иной зеленый объект и все лето тщательно ухаживать за высаженными цветами и растениями.

В этом году жюри конкурса признало лучшими 10 трудовых отрядов: ЛТО ТОС «Промышленный» Дзержинского района, ЛТО ТОС «Гагаринский» Заельцовского района, ЛТО ТОС «Северный» Калининского района, ЛТО ТОС «Чукотский» Кировского района, ЛТО ТОС «Крашенинниковский» Ленинского района, ЛТО ТОС «Пульс» Октябрьского района, ЛТО ТОС «Восточный» Первомайского района, ЛТО ТОС «Пятый» Советского района, ЛТО ТОС «Новониколаевский» и ЛТО ТОС «Центральный» - оба из Центрального района. В преддверии праздника ребят из ЛТО «Пульс» наградил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.