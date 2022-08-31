Достижения российского биотеха: сладкие белки, углеродные поля и «умные» вирусы

Фото: ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»

Биотехнологии, если можно так сказать применительно к науке, модная тема. И такая мода оправданна. Эта область знаний открывает возможности и перед медициной, и перед сельским хозяйством, и даже перед военной промышленностью. Впрочем, биотех можно применить в любой сфере, актуальной для современного человека.

ПРЕДОТВРАЩАТЬ БОЛЕЗНИ НА ГЕННОМ УРОВНЕ

Еще в первый день «Технопрома», отвечая на вопросы КП-Новосибирск, темы биотеха коснулся старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем. Он привел пример разработок в сфере здравоохранения.

- От симптоматической медицины, когда была таблетка от головной боли и мы убирали симптом, мы все больше и больше погружались в причины заболевания, когда воздействовали на то, что вызывает эту боль, на сам источник болезни. Сосудистый спазм? Начинали лечить сосудистый спазм. Сначала медицина работала на уровне снятия симптомов, потом - на органном уровне, поскольку сосудистая система - это орган. Далее - на уровне белков, которые взаимодействуют внутри клетки. А сейчас медицина двигается еще дальше, влияя на местном уровне на тот ген, который генерирует тот или иной белок в организме. Уже влияем на генетику внутри клетки, - отметил Каем.

На что еще способны современные биотехнологии? Насколько мы способны заместить достижения Запада? Ответами на эти вопросы стали доклады на очередной панельной дискуссии «Технопрома».

ИЗ ТРАВЫ - МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВПК

«Биотехнологии на переходном этапе» - так организаторы обозначили очередную панельную дискуссию. На ней генеральный конструктор НПО «Биотехкомпозит» Михаил Азанов рассказал, как современная российская наука производит ценный материал (востребованный в том числе в оборонной промышленности) из мискантуса.

Мискантус (тем, кто не занят в сельском хозяйстве и в биотехе, позволительно не знать) - многолетнее растение. Злак. Трава. Эта трава способна накапливать углерод. А ученые выделяют из мискантуса углеродную нить. И пускают в дело.

- К сожалению, нам пока не удалось получить углеродную нить, по прочностным характеристикам пригодную для создания крыла самолета. Но она позволяет создавать изделия с более широким спектром свойств - жаростойкие, жаропрочные, износостойкие, пригодные, например, для футеровки атомных реакторов изнутри, - объясняет Михаил Азанов.

Футеровка - это облицовка защитным материалом. И это лишь один из вариантов применения обработанного мискантуса.

По словам Азанова, пригоден он и для изделий военно-промышленного комплекса. Материал из этого злака - легкий, прочный и дешевый.

- Все технологии, которые мы разработали на пути развития продукции из мискантуса, решили положить в основу Новосибирского биотехнологического комплекса полного цикла, который предлагается создать на территории Новосибирской области. Мы начали работы по подготовке технико-экономического обоснования, - сказал конструктор несколько слов о перспективах.

Директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев. Фото: ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»

ПОМОЧЬ 500 МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК

Директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев подчеркнул: выбирая для реализации инновационный проект, компания оценивает, насколько глобальные задачи он решает. Один из примеров - сладкие белки.

- Рост количества людей, страдающих сахарным диабетом, носит пандемический характер: 500 миллионов человек к концу 2021 года. Это проблема мирового уровня. Основная причина - неправильное питание. Замена сахара в рационе могла бы серьезно улучшить ситуацию. Чтобы иметь возможность воспроизвести природные сладкие белки, мы создаем собственную платформу штаммов-продуцентов, ищем и синтезируем целевые гены, отрабатываем технологии геномного конструирования и так далее, - уточнил Владислав Романцев. - Сейчас над этим работает одна из лучших в мире команд по данному направлению, собранная из ведущих российских ученых. А приготовить не только вкусные, но и полезные лакомства на основе таких белков - это целое искусство.

Амбициозность проекта действительно неоспорима. Добившись успеха, компания облегчит жизнь сотням миллионов людей.

ВИРУСАМИ ПРОТИВ РАКА

В очередной раз коснулся темы биотеха в медицине директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный. Он привел примеры успешных разработок своего коллектива:

- В мае этого года мы первыми в стране вышли на клинические испытания онколитических рекомбинантных вирусов. И сейчас они проходят клинические испытания на добровольцах. Эти вирусы в силу своей специфики и генетической организации позволяют атаковать только раковые клетки и уничтожать их. У нас есть опыт получения клеточных культур методом геномного редактирования для производства вакцин он штаммов гриппа. Есть опыт создания антител с регулируемой направленностью, бактериофагов - в том числе методами синтетической биологии.

Переводя на обывательский язык, ученые создают подконтрольные или даже «умные» вирусы.

Фактически все доклады на секции биотеха укладывались в генеральную линию очередного форума. Организаторы обозначили ее как достижение технологического суверенитета России. Чтобы не уйти с головой в исключительный оптимизм, добавим, что есть, конечно, и нерешенные задачи. Нужны производства, нужен интерес инвесторов, участие властей. Но, собственно, «Технопром» и ставит такую цель - связать заинтересованные стороны вместе.