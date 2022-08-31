Что произошло в Новосибирске в ночь на 31 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске на 31 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кольцово мужчина скончался на стадионе перед игрой в футбол. По словам очевидцев, сначала мужчина разминался. Внезапно сибиряку стало плохо, и он упал. К нему сразу же подбежали товарищи, которые тоже пришли сыграть в футбол. Мужчине пытались оказать помощь, пока ехала скорая, но ничего не вышло.

Стали известны подробности скандала с 9-летним мальчиком, которого заперли в холодильнике супермаркета. Об этом рассказал отец ребенка. По его словам, школьник вместе с друзьями искали на прилавках продукты с истекшим сроком годности, а потом показали корзинку продавцу, попросив убрать просрочку. Однако инициативного ребенка в итоге заперли в морозильной камере, откуда он позвонил в полицию.

В Новосибирске подростки-байкеры прыснули мужчине в глаза из перцового баллончика. Конфликт случился в рабочем поселке Краснообск. Подростки на минициклах перегородили дорогу пешеходам - 37-летнему мужчине и его жене. Взрослый сделал замечание и получил порцию перцового газа в лицо. Нападающие позже стали уверять, что так защищались от агрессивного мужчины.

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы до городов Игарка в Красноярском крае и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Маршруты начнут курсировать с 27 и 26 сентября соответственно. Полеты в Игарку будут выполняться один раз в неделю по вторникам. В Надым самолеты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

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