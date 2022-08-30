Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 августа 2022 года: за сутки заразились еще 558 человек

К осени заболевших ковидом становится все больше.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 августа 2022 года таковы: за последний день заболели еще 558 человек, в том числе 68 детей. Выздоровели за последний день 162 пациента.
Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 704 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 613 пациентов, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 33 человека. На ИВЛ находятся 9 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 533 человека
Количество пациентов в реанимации: 37 человек
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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