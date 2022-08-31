Где в Новосибирске купить кресло-коляску и реабилитационные тренажеры

Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

Обеспечить максимальный комфорт для людей с ограниченными возможностями - непростая задача. Новосибирский завод тактильного оборудования «ТифлоТехника» помогает решить ее: предприятие выполняет под ключ проектирование и оснащение любых объектов по федеральному проекту «Доступная среда», делая их комфортными для посещения маломобильными гражданами. Компания изготавливает реабилитационные тренажеры, которые демонстрировались на прошедшем недавно в Новосибирске международном форуме «Технопром-2022». Костыли, кресла-коляски, ходунки «ТифлоТехника» поставляет по Сибирскому федеральному округу и всей России. По словам руководителя компании Александра Буравкова, особое внимание уделяется сопровождению клиентов: с ними остаются на связи постоянно - 24/7.

Генеральный директор ООО «ЗТО ТифлоТехника» Александр Буравков. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА КРИЗИС

ООО «ЗТО ТифлоТехника» на рынке с 2014 года. Активно производство завода заработало в 2020-м, чему не помешали ни пандемия, ни экономический кризис, ни санкции.

- В мире постоянно что-то происходит, не стоит отсиживаться, дожидаясь особых спокойных времен. Просто нужно продолжать двигаться, несмотря ни на что, тогда все получится. Конечно, кризис затронул и нас. Но мы оперативно заменили необходимые для производства компоненты на те, что есть в России. Свою работу завод начал с продукции по федеральной программе «Доступная среда»: производим поручни, тактильные схемы навигации для слепых, слабовидящих. А с этого года развиваем непосредственно направление потребителей, поставляем кресла-коляски, ходунки, костыли, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор «ТифлоТехники» Александр Буравков.

Компания «ТифлоТехника» - официальный дистрибьютор известного производителя кресел-колясок. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

- Что компания может предложить реабилитационным центрам, а что - обычным людям для домашнего использования?

- Мы выпускаем модели, которые используются именно в реабилитационных центрах под контролем профильных специалистов. Иппотренажеры, имитаторы ходьбы, реабилитационные горки, брусья. Также изготавливаем реабилитационные тренажеры, ортопедические стулья, стульчики в ванну, поручни, которые можно приобрести и использовать дома. Все эти нужные для здоровья и безопасности приспособления производятся на нашем заводе. Сейчас в разработке роллаторы - специальные движущиеся ходунки, предназначенные преимущественно для людей с ДЦП. Кроме того, наша компания - официальный дистрибьютор известного производителя кресел-колясок с очень качественным оборудованием.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА

- Нет ли перебоев с наличием кресел-колясок из-за санкций?

- Эта продукция, как и трости, костыли, ходунки, постоянно имеется в наличии по приемлемым ценам. Причем своих клиентов мы сопровождаем 24/7: всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы.

Александр Буравков: С этого года развиваем непосредственно направление потребителей, поставляем кресла-коляски, ходунки, костыли. Фото: ООО «ЗТО ТифлоТехника»

- Почему вы выбрали именно это направление?

- Я работал в схожей сфере с начала своей карьеры. Считаю это направление достойным, благородным, интересным и востребованным, несмотря на всю тяжесть тематики. По данным Росстата, ежегодно в реабилитации нуждаются порядка 30 миллионов жителей России. А у нас на всю страну всего 70 реабилитационных центров. Если сопоставить эти данные, вы поймете, что рынок таких услуг практически не освоен. А людям подобная помощь просто жизненно необходима.

«ТифлоМед» - средства реабилитации для Вас!

Нас можно найти по адресу:

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 169

тел. 8-800-444-5894

www.tiflomed.ru

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