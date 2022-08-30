Что произошло в Новосибирске в ночь на 30 августа 2022 года: последние новости

Машина с женихом и невестой попала в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском. Фото: АСТ-54.

В ДТП на трассе под Новосибирском разбилась пара молодожёнов. Влюбленные расписались и ехали на банкет. Жених, вылетевший из машины после жёсткого удара, впал в кому.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 в Новосибирске произошел пожар. Возгорание произошло по улице Якушева около девяти часов вечера. В результате ЧП погиб один из пациентов.

В Новосибирске сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках. Ребенку удалось освободиться — сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Поиски многодетной матери Юлии Коренковой (Фишер) завершились трагедией. Напомним, 31-летняя женщина пропала еще 24 июля, когда отправилась в гости к родным в Сокур. Поиски женщины длились более месяца. Ее тело нашли разложившимся в лесу.

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