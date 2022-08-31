Правила хорошего бетона

Фото: Компания «Сибирский бетон».

Однако на рынке Сибирского федерального округа доля фальсифицированного бетона высока - около 20%. Как выбрать качественные смеси и распознать фальсификат, рассказали специалисты ООО «Сибирский бетон».

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОН ПОВЫШАЕТ РИСКИ

Риск столкнуться с фальсификатом возрастает в сезон активного строительства, с мая по октябрь. В промзонах городов области появляются фирмы, которые закупают дешевое некачественное сырье и замешивают бетон, который не соответствует ГОСТу. На рынке НСО доля фальсификата от таких производителей составляет примерно 15%. Причин, почему эта цифра столь высока, несколько.

- Первая причина - отсутствует контроль за оборотом фальсификата цемента и бетона со стороны государства. Вторая - жители региона мало осведомлены о подделках на рынке стройматериалов. Недобросовестных продавцов привлекают доступное сырье и кажущаяся простота изготовления бетонной смеси. Для начала серого бизнеса больших вложений не требуется, а окупаемость быстрая. Главный инструмент привлечения клиентов у таких предпринимателей - заниженная цена, - рассказал управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Александр Мезенцев.

При покупке бетонной смеси главная проблема заключается в том, что оценить ее качество могут только специалисты. Обычные граждане или строительные компании, в которых нет лабораторий, не смогут понять, хороший ли бетон им продали. Да и судить о качестве можно только на 28-е сутки, после того как бетон испытают на прочность, морозостойкость, водонепроницаемость.

Специалисты говорят, что в дорожном строительстве подделок практически нет, так как дорожники осуществляют обязательный входной контроль. Однако при возведении, например, многоэтажных домов ситуация иная.

БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАТОМ

- В июле 2021 года, с вступлением в силу Федерального закона № 170 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», были прекращены полномочия Росстандарта по контролю за оборотом отдельных видов строительных материалов, в том числе тех, низкое качество которых может нанести ущерб жизни и здоровью людей. В их числе цемент и бетон, - говорит Александр Мезенцев.

Фото: Компания «Сибирский бетон».

Сейчас есть шанс на изменение ситуации. Минпромторг России разработал проект федерального закона по внесению изменений в Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании», в который включен контроль за оборотом некоторых стройматериалов, в том числе цемента. Возвращение полномочий по контролю и надзору поддержали многие общественные организации - РСПП, НО ПСМ, Ассоциация ПСМ ЕАЭС, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Консорциум «Интегра-С», Фонд развития трубной промышленности, Ассоциация производителей трубопроводных систем, Ассоциация производителей радиаторов отопления и другие, а также Технический комитет по стандартизации № 144 «Строительные материалы и изделия» и многие отдельные производители стройматериалов.

На данный момент нет такого госоргана, который выявлял бы нарушения и привлекал виновных к ответственности. Тем не менее «Сибирский бетон» продолжает проверочные закупки, чтобы привлекать внимание населения к проблеме и тем самым снижать число обманутых граждан и организаций. Для объективности все мероприятия проходят под контролем эксперта Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата».

- В мае и июне этого года мы инициировали четыре проверочные закупки бетонной смеси. По результатам анализа ни один из образцов полностью не соответствует ГОСТу, а в нескольких торговых точках и бетонную смесь недолили. Во втором образце были обнаружены органические включения, что говорит об использовании дешевого речного песка. Сегодня на анализ в независимую лабораторию передали пробы пятой закупки, - отметил директор по региону Новосибирск ООО «Сибирский бетон» Александр Горный.

Между тем все площадки «Сибирского бетона» имеют свои аттестованные лаборатории, где тестируют производимый бетон и сырьевые компоненты. И если, например, щебень не соответствует ГОСТу, его возвращают производителю. Именно поэтому покупать цемент и бетон стоит у крупных производителей, которым дорога репутация. Такой выбор будет выгодным, поскольку демонтировать некачественную конструкцию обойдется дороже, чем купить качественный стройматериал.