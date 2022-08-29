В Новосибирске в больнице скорой помощи во время пожара погиб пациент

В Новосибирске в больнице скорой помощи при пожаре погиб пациент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 в Новосибирске произошел пожар. В результате ЧП погиб один из пациентов. КП-Новосибирск выяснила подробности произошедшего.

О трагедии сообщили в ходе оперативного совещания в мэрии в понедельник, 29 августа. − Отмечаю пожар в здании медицинского учреждения в Октябрьском районе города Новосибирска. К сожалению, погиб один человек, − рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по НСО Евгений Лебедев.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел в пятницу, 26 августа.

− Возгорание произошло по улице Якушева около девяти часов вечера. К моменту приезда пожарных сотрудники медицинского учреждения ликвидировали пожар, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС. – Площадь пожара составила полтора метра квадратных. Помощь пожарных больше не потребовалась.

В СУ СК России по Новосибирской области подтвердили факт гибели пациента.

− Проводится уголовно-процессуальная проверка. Пока без каких-либо подробностей, − отметили в Следкоме.

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