«Сибирь не Сахара»: 40-летняя учительница нашла свою любовь в знаменитой пустыне

Бывшая учительница нашла любовь в Тунисе и открыла турагентство. Фото: Предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Надежда Маслянина* из обычной учительницы превратилась в «восточную принцессу». Когда ей стукнуло 40 лет, осталась одна: муж ушел, сын вырос, создал свою семью. Что делать одинокой женщине? 7 лет назад подруга позвала в горящий тур в неспокойный Тунис. Двухдневное сафари по Сахаре навсегда изменило жизнь: водитель джипа Алин* влюбился в русскую блондинку. Выпросил номер телефона и каждый день писал стихи, красивые признания в любви. Встречались два раза в год, изъездили всю Африку, а еще успели создать свою турфирму. Сейчас Надя и Алин планируют пожениться, построить дом и посадить пальму.

Учительница сбежала из Сибири в отпуск и влюбилась в Тунис. Фото: Предоставлено героями публикации

ПИСАЛ СТИХИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Надежда Маслянина рассказывает о своей первой половине жизни как-то буднично. После школы окончила НГПУ и стала работать психологом в одной из школ Новосибирска. Вышла замуж, воспитала сына. Помогала сиротам найти профессию и определиться в жизни, работала в школе для детей со статусом ОВЗ и инвалидностью. Сын вырос, создал свою семью. А вот семейное счастье самой Надежды треснуло: к 40 годам женщина оказалась одинокой, оставшись без мужа.

- 7 лет назад я сидела, закутавшись в плед, и хандрила. Конец мая, на работу ходить не нужно, отпуск, планов на жизнь никаких, впереди - дождливое лето… Настроение было отвратительное. Вдруг позвонила коллега и предложила очень дешевый горящий тур в Тунис, на Средиземное море. Через три дня мы уже нежились в лучах ласкового солнца, лежа на белом песке, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Маслянина.

Развалины Древнего Карфагена и город из «Звездных Войн» влекут сюда туристов. Фото: Предоставлено героями публикации

Сибирячке казалось, что она попала в восточную сказку: вот-вот из лампы вылетит джинн, а ковер воспарит к небесам. В поисках приключений педагоги поехали на двухдневную экскурсию в Сахару. Водитель джипа - мужчина из племени местных кочевников берберов - заинтересовался иностранкой и в конце концов выпросил номер телефона.

- Я плохо говорила по-английски, но школьной программы хватило, чтобы понять водителя. Записала российский номер на бумажке, хотя сим-карта была отключена. Через 10 дней мы только прилетели в Новосибирск, как мне позвонил Алин - тот самый водитель джипа. Стали общаться по скайпу, сперва неловко: с помощью онлайн-переводчика, смайликов, жестов. Иностранец каждый день присылал красивые признания в любви, писал стихи. Пришлось выучить английский, - призналась КП-Новосибирск Надежда Маслянина.

Учительница работала гидом и сама составляла маршруты. Фото: Предоставлено героями публикации

ЖАРА И МУСОР

На зарплату российского учителя по миру особенно не полетаешь, поэтому виделись Надежда и Алин всего два раза в год. Однажды Алин приехал в Новосибирск, но чаще Надежда бывала в Тунисе. Педагогу пришлось учиться принимать культуру мусульманской страны.

- Тунисцы добродушные, но необязательные и хитрые люди. Мусор - это то, что ежедневно омрачает для меня картину жизни. Бросают обертки прямо на тротуар, будто не замечая баков и урн. Необязательные люди: ты договорился на встречу на 9.00, а партнер приходит через 3 часа, и это нормально. Во всех организациях все делают неторопливо, а партнеры по бизнесу могут обмануть и даже не заплатить. Обмануть на деньги могут везде, не только на рынке, - говорит Надежда Маслянина. - Даже на почте при получении перевода могут недодать 100 динаров. Теперь пересчитываю деньги даже в банкомате.

Страна ждет российских туристов, однако местная кухня может удивить. Фото: Предоставлено героями публикации

Привыкшей к морозам жительнице Новосибирска нелегко было выдержать 50-градусную жару. Как будто в холод, приходилось надевать на себя одежду с длинным рукавом, лишь бы не сгореть на солнце. Перед поездкой в пустыню - обязательно маска из солнцезащитного крема, очки и хлопчатобумажные светлые вещи. Ночью в пустыне температура опускается до +10, и теплый свитер там очень кстати.

- Популярный напиток - газировка «газуза», здесь ее пьют, утоляя жажду.

Алкоголь очень дорогой - это мусульманская страна, - продолжает Надежда Маслянина. - В целом Тунис - очень контрастная страна. На побережье - красивые отели и дорогие яхты, а в сердце Сахары - племена троглодитов, которые тысячелетиями живут в пещерах, ткут ковры и мелют муку каменными жерновами.

Иностранец показал сибирячке пустыню и оазисы, где ни разу не бывали российские туристы. Фото: Предоставлено героями публикации

РОМАН С БИЗНЕСОМ

Однако большая любовь, жаркий климат и восточный колорит быстро пересилили все минусы. После Новосибирска Сахара казалась другой планетой, пустыня открывала тайны: оазисы, миражи на соленом «озере смерти» Шот Эль Джерид и знаменитый город Татуин, где снимали сагу «Звездные войны». 5 лет назад предприимчивая учительница начала подрабатывать гидом, за 2 года исколесила страну и освоила профессию с нуля.

В 2017 году Надежда открыла свое турагентство, зарегистрировав в Новосибирске. Сама разрабатывала маршруты, искала гидов и вдохновлялась учебниками истории. Роман с иностранцем помог построить бизнес в другой стране, получить международные контракты с местными турагентствами и стать единственной альтернативой экскурсиям российских туроператоров в Тунисе. Однако учительнице приходится жить на две страны.

- Алин показал мне самые красивые места Туниса, в этом году мы месяц провели вдвоем, путешествуя по стране на джипе, знакомясь с бытом и традициями местных жителей изнутри, - говорит Надежда Маслянина. - Алин много рассказывал о своей семье, многочисленных братьях-сестрах, о традициях берберского народа. В поисках сердца Сахары мы добрались до оазиса, где до меня еще не ступала нога русского человека. Сейчас мы всерьез обдумываем вариант совместной жизни. Бледная светловолосая женщина из суровой Сибири и темный загорелый мужчина с жаркого юга - такой союз подсказала судьба!

* Имена изменены по просьбе героев публикации.

Теперь сибирячка планирует выйти замуж и переехать в Тунис. Фото: Предоставлено героями публикации

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