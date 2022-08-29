«Доброе сердце» поможет особенным детям

Дети с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами. Фото: Дарья МУЛОВА

Традиционный праздник для особенных ребятишек «Доброе сердце» прошел в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Он собрал много гостей, среди которых родители и дети. Для них приготовили насыщенную программу. И малыши, и взрослые были в восторге.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Праздник начинался уже на входе в парк. Ребят встречали веселые ростовые куклы и артисты на ходулях, которые с удовольствием фотографировались с маленькими гостями. Потом под веселую музыку по аллеям парка взрослые и дети шли к главной сцене, где перед торжественным открытием и концертом проходила активная зарядка и все желающие повторяли за ведущими.

Разнообразная программа праздника «Доброе сердце» включала в себя больше 20 мастер-классов по рисованию и лепке, интересные игры, интерактивы, работала выездная библиотека с детскими книжками.

Помогли организовать такое масштабное мероприятие депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

Лилия Гончарова.

- Праздник «Доброе сердце» проходит в Ленинском районе 21-й раз. Из-за пандемии был двухлетний перерыв, и теперь мы рады опять собрать особенных детей и их родителей, - рассказала Лилия Гончарова, депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия». - Для ребятишек этот праздник - прекрасная возможность пообщаться, найти новых друзей. Многие родители, познакомившись здесь, поддерживают контакты и потом.

Для праздника депутаты подготовили вкусный подарок - полевую кухню с кашей и чаем, которые гостям давали бесплатно. И прогулявшись по парку, посетив мастер-классы, можно было подкрепиться и продолжить прогулку, а на десерт захватить мороженое.

АКВАГРИМ, КАСТАНЬЕТЫ И ПОДАРКИ

Количество мастер-классов удивляет: они, кажется, на каждой аллее парка. Среди них и привычный аквагрим, и необычные развивающие.

- Мы приглашаем ребят поучаствовать в интерактивной народной сказке «Колобок» в сопровождении музыкальных инструментов: металлофон, бубен, кастаньеты. Детей они особенно привлекают, многие пробуют на них поиграть, - говорит Оксана Петрова, начальник отдела структурного подразделения «Импульс» молодежного центр имени А. П. Чехова. - Вообще, у нас есть проект для семей с особенными детьми «Детство учится играя»: в течение года мы проводим развивающие занятия и мероприятия для деток с особенностями развития.

Подарков в этот день для ребят приготовили много: и беспроигрышную лотерею, и бесплатное катание на любых аттракционах в парке, и конкурсы на меткость у специальных стендов.

Для того чтобы собрать всех на праздник, приглашения рассылали и социальная служба, и приемные депутатов.

- Часто семьи с особенным детьми живут скромно, и мы можем даже не знать, что у нас на округе они есть. А этот праздник помогает лучше узнать жителей, которым требуется помощь, - считает Андрей Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия». - Кроме того, праздник «Доброе сердце» - это хорошая возможность привлечь внимание общества, власти к особенным ребятишкам.

Андрей Аникин.

Каждый ребенок ушел с праздника с подарком, с довольной улыбкой, а родители благодарили организаторов за хорошую возможность провести время с детьми весело и полезно.

- Я пришла с двумя ребятишками: старшим сыном, у которого есть особенности развития, и с младшей дочкой. Нас пригласила депутат Лилия Гончарова. Раньше мы и не знали о таком празднике. Детям здесь очень нравятся и мастер-классы, и аттракционы. Для родителей мероприятие полезное: можно узнать о развивающих кружках и занятиях, которые доступны в Ленинском районе, - делится эмоциями мама Тамара Быстрова.

А значит, мероприятие было очень нужным для мам и пап особенных детей, и для организаторов это лучшая похвала.