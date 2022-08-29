Жительница Новосибирска нашла мужа, отдав маму в спортзал

Екатерина и Дмитрий расписались в июне. Фото: Ирина ШУЛЬЦ

35-летняя Екатерина Власова всегда мечтала о крепкой семье и ребенке. Она и подумать не могла, что судьбоносная встреча уже случилась, причем уже очень давно. Парень был влюблен в девушку с 16 лет и долгие годы наблюдал за ней в соцсетях, пробовал познакомиться, но всегда не вовремя - когда у Кати кто-то был. Звезды сошлись только в прошлом году. Сначала к будущему зятю, он тренер, пошла заниматься мама Екатерины, а потом в спортзал пришла и сама девушка. Только тогда наша героиня узнала в брутальном качке долговязого паренька из детства.

БЫЛ ХУДОЙ И С ИРОКЕЗОМ

Екатерина и Дмитрий познакомились, когда были еще подростками, общались в одной компании.

- Мы тогда жили в Куйбышеве. Мне было 14 лет, а Диме - 16. Я на него даже внимания не обратила. Худой был, с какой-то непонятной прической. Я с мальчиком встречалась, за ручку гуляли по Куйбышеву, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Власова, ресторатор. - Я даже не догадывалась о Диминой симпатии ко мне.

Время шло, Катя выросла и решила переехать. Сначала упорхнула из отчего дома в Новосибирск, а затем переехала в Питер. Жизнь шла своим чередом, и однажды в соцсетях ей пришло сообщение от некого Дмитрия. Содержание девушка уже не помнит, просто парень хотел пообщаться.

Екатерина не сразу узнала Дмитрия. Фото: предоставлено Екатериной Власовой

- Я вообще не понимала, кто этот человек. Спортивный, подкачанный, с бородой. Он постоянно писал мне, интересовался, в каком городе я живу, есть ли у меня дети. Я даже внимания на это не обратила. Ну не интересно было, у меня уже были отношения, - вспоминает Екатерина. - Видела, что у него указан в местоположении город Куйбышев, но 16-летнего Димку я в этом мужчине не узнала.

Несмотря на километры, Екатерина постоянно приезжала к родителям в гости в родной городок.

- И каждый раз, когда я там была, ко мне подъезжала машина, этот парень все пытался со мной познакомиться. Естественно, я давала от ворот поворот, потому что встречалась с другим, а потом и вовсе вышла замуж, - продолжает ресторатор.

ИЗ ТРЕНЕРА В МУЖА

Первый брак Екатерины прожил, как в романе Бегбедера, три года. Девушка жила в Новосибирске и продолжала приезжать в гости к матери в область.

- Мама захотела заняться своей фигурой, и я отправила ее в спортзал к тренеру Дмитрию. Слышала о нем хорошие отзывы. Потом и сама начала ходить вместе с ней. Там-то я и поняла, что это тот самый мужчина, писавший мне и подъезжавший на машине, - признается Екатерина.

Екатерина развелась с первым мужем. Фото: Ирина ШУЛЬЦ

Разговорившись, Катя наконец поняла, что перед ней тот самый худощавый парень из ее детства. Дмитрий очень поработал над собой.

- Мы начали ходить на свидания, Дима ухаживал за мной, дарил цветы. Я ему сказала, что уезжаю в Новосибирск, и через пару месяцев он приехал ко мне в гости. Я очень хотела детей, но не хотела замуж. Да, такое бывает. Как только он ко мне приехал, я ему предложила просто завести ребенка, и он согласился, - объясняет Катя.

Наш героиня забеременела, но замуж за отца ребенка не торопилась. Дмитрий два раза делал своей избраннице предложение, но она корректно оттягивала этот момент.

Супруги воспитывают дочку. Фото: предоставлено Екатериной Власовой

- Потом я поняла, что влюблена в этого человека и ничего с ним не боюсь. И уже на третий раз мы решили, что свадьбе быть. Расписались в июне этого года, - говорит Екатерина.

Пока что Екатерина и Дмитрий живут в Куйбышеве. В скором времени они планируют вернуться в Новосибирск, и мужчина продолжит развивать свой бизнес в большом городе.

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