Красивый двор - общими усилиями

Антон Тыртышный помог жильцам преобразить территорию у многоэтажки. Фото: Дарья МУЛОВА

Дружные и неравнодушные соседи - одно из важных условий комфортной жизни в доме. Когда жители сплоченные, то и территория развивается: украшаются клумбы, появляются новые игровые и спортивные площадки. И депутаты всегда готовы поддержать инициативных жильцов: яркий тому пример - дом № 75 на улице Дуси Ковальчук.

ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДИ И ПОЕСТЬ САХАРНУЮ ВАТУ

Двор, окруженный девятиэтажками, полон ребят. День соседей приходит сюда раз в год в конце лета. И это всегда запоминающееся событие. К началу программы во дворе собираются взрослые и дети.

Для детей организовали несколько площадок. Девочки расположились за круглым столом и были увлечены творчеством на мастер-классе по созданию акварельных открыток. Рядом активисты патриотического движения показывают мальчишкам, как разбирать автоматы, дают примерить современную военную форму, каски. Большая шумная очередь стоит за бесплатной сахарной ватой. Особый восторг у детей вызывает катание на лошади: всего небольшой круг по двору, но море эмоций ребенку обеспечено!

Праздник удался благодаря депутату Совета депутатов города Новосибирска Антону Тыртышному, фракция КПРФ.

- Это территория депутата Владислава Люмина, и в этом году я помогаю ему организовать праздник - День соседей. Радует, что это торжество стало традиционным для Новосибирска. Ведь в нашем большом городе так важно знакомить людей друг с другом, создавать поводы для общения, - рассказал депутат Антон Тыртышный. - Я на своем опыте знаю, как важно выстроить общение с соседями. Во дворе дома, где я живу, строительная компания попросила сделать траншею для прокладки коммуникаций. Я организовал соседей и предложил посотрудничать с компанией. И в обмен на разрешение вырыть траншею попросил заменить в нашем доме двери, которые ведут на незадымляемую лестницу. Большинство проголосовало за, и так мы обновили имущество дома.

«НА КЛУМБАХ РАСТУТ ДАЖЕ ЦВЕТЫ ИЗ КРЫМА»

Жители дома на улице Дуси Ковальчук и соседних многоэтажек очень дружные. На общедомовых собраниях они обсудили, каким хотят видеть свой двор, и обратились за помощью к депутатам. Благодаря общим усилиям на большой площадке теперь есть спортивная зона с тренажерами, несколько игровых комплексов, огороженная площадка для игр с мячом.

- Для того чтобы двор стал таким интересным, мы, активисты, писали наказы депутату, просили. Год назад нам установили уличные тренажеры, теперь здесь любимое место для игр у детворы, для занятий спортом - у пожилых людей. И это очень радует! - говорит активистка ТОС «Ельцовский» Ирина Шендрик.

Для облагораживания территории жители объединились и ухаживают за клумбами, высаживают интересные сорта цветов, разводят их.

- У нас есть одна жительница, которая ездит в паломнические туры по России. И из разных уголков страны привозит семена интересных растений. Поэтому на клумбах у нас растут даже цветы из Крыма, - делится местная жительница, активистка ТОС «Ельцовский» Мария Васильева.

Пока взрослые обсуждали, что еще важно сделать во дворе, дети участвовали в конкурсах, которые организовала ведущая, и играли на поляне под деревом.

Завершился праздник эффектным шоу мыльных пузырей от феи в розовом платье. Дети радостно ловили хрупкие шары, а взрослые ловко уворачивались от летящих мыльных пузырей разной формы.

Важно, что такое совместное общение помогает завести новые знакомства и укрепить старые. Ведь и сегодня к соседям обращаются за солью, просят посидеть с детьми или сходить в магазин для пожилого человека. И когда люди, которые живут рядом, готовы выручить и выслушать, если это необходимо, - это очень важно.