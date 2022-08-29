Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 августа 2022 года: последние новости

Главные новости Новосибирска на 29 августа. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пять дней волонтеры «ЛизаАлерт» с полицией искали 70-летнего пенсионера с собакой, который потерялся в лесу под Новосибирском. Мужчина поехал на рыбалку в Болотнинский район и перестал выходить на связь. Более 100 человек искали мужчину, привлекали квадрокоптеры. Чудом обнаружили его на болоте и доставили в больницу.

Пьяный подросток избил 45-летнюю женщину в ответ на замечание. Шумная компания в одном из дворов обиделась на просьбу не шуметь, перегородила дорогу женщине. Один из них накинулся на женщину и ударил кулаком по лицу. Муж спас сибирячку, юристы советуют идти в полицию.

Мэр подарил зоопарку миллион рублей в честь 75-летнего юбилея. К Дню рождения Новосибирский зоопарк открыл новые вольеры для бурых, малайских и гималайских медведей, которые реконструировали с 2020 года.

Топ-20 самых переполненных школ назвали в мэрии Новосибирска. В этом году в школу пойдут 23 тысячи детей. Наибольшее количество — 14 первых классов будет открыто в школе № 216. По данным департамента образования, в 2021/2022 учебном году 168 школ работали в две смены, в остальных школах дети учились в первую смену.

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