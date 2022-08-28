Что произошло в Новосибирске в ночь на 28 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 28 августа. Фото: предоставлено Еленой Кожевниковой.

Год назад весь Новосибирск обсуждал громкое убийство: экс-депутата Совета депутатов города Новосибирска 46-летнего Ивана Митряшина зарезал отец его молодой подруги. Убийцу отправили в колонию строгого режима на 8,5 года. Сейчас вскрылись новые подробности из жизни погибшего: оказалось, у него есть внебрачный сын. Ему 14 лет, и воспитывает его новосибирская модель Елена Кожевникова.

27 августа в Новосибирске начался фестиваль «Княжий двор 2022» и Заельцовский парк словно перенесся в Средневековье: мужчины облачились в кольчугу и латы, женщины надели замысловатые длинные платья из прошлого. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали там.

Новосибирец нашел монету 1740 года в помидорах на своем огороде. Раритет сибиряк обнаружил, когда обрабатывал посадки. Дело в том, что на месте Бугринского микрорайона раньше находился постоялый двор — видимо, с тех времен монета и лежала в земле.

В Новосибирске потеплеет до +35 в начале сентября. «Бабье лето» будет в первых числах месяца. По данным сайта «Gismeteo» самым жарким будет воскресенье, 4 сентября.

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