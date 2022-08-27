Программа празднования 75-летия Новосибирского зоопарка 28 августа 2022: праздничные площадки, цены на билеты

На юбилей откроют новые вольеры для животных. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В 2022 году Новосибирскому зоопарку им. Р. А. Шило исполняется 75 лет. В честь юбилея зоопарк устроит праздник с играми, концертами, и, конечно, любимыми животными. Публикуем полную программу празднования 75-летия Новосибирского зоопарка 28 августа 2022

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Развлекательная программа состоится в воскресенье, 28 августа с 11.00 до 22.00

ПРОГРАММА

Новосибирцев и гостей города ждет насыщенная программа. На празднике торжественно откроют новые вольеры для бурых, гималайских и малайских медведей, детские музыкальные коллективы дадут концерт. Под конец выступит кавер-трио «NEKiTAY», танцевальная группа N1 Dance Show, певец Даниил Курчинин и солист НОВАТа Карен Мовсесян. Ребят порадуют игровыми локациями и игровыми площадками, а также лазерным шоу и шоу трансформеров.

Зоопарку исполняется 75 лет. Фото: Даба ДАБАЕВ

Возле вольера с белыми медведями оборудуют локацию, посвященную проблемам экологии. Гостей будут ждать представители новосибирских предприятий, специализирующихся на переработке вторсырья. Они расскажут им о методах сортировки отходов и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Также будут интерактивные игры для детей, аквагрим и фотозона.

ТОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

11.00 — начало праздничной программы

11:40 — техническое открытие новых вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей.

12.00-18.00 — представление на главной сцене:

- цирковое шоу-программа «Алладин» в исполнении «Циркус ленд»

- шоу мыльных пузырей

- выступление артистов вокальной школы «ВГолосе»

- выступление танцевальных коллективов «Шаги», «Ипанема», «Fraules dance centre»

14.00-18.00 — розыгрыши призов и подарков от зоопарка

14.00 — интерактив с детским фокусником

16.00 — итоги юбилейного фотоконкурса и награждение победителей

17.00 — шоу трансформеров

18.00 — вечерняя программа на главной юбилейной сцене: Для нас выступят именитые артисты и коллективы нашего города, такие как:

- Шоу «Трансформация»

- выступление Даниила Курчинина, солиста НОВАТ Карена Мовсесяна, группы N1 Dance Show,

19.00 — концерт кавер-группы «NeKitay»

21.30 — юбилейный парад и лазерное шоу

В зоопарке в этот день будет много развлечений для детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

КАК ДОБРАТЬСЯ

Зоопарк находится по адресу: ул. Тимирязева, 71/1. До него удобно доехать на общественном транспорте:

- автобусы № 14, 34, 64, 75, 95 (ост. «Плановая»)

- маршрутки № 11, 28 (ост. «Зоопарк»), №9, 19, 25, 30, 30А, 34, 45, 53, 73, 87 (ост. «Плановая»)

- троллейбус №2 (ост. «Зоопарк»), №24 (ост. «Плановая»)

- метро (ст. «Заельцовская»)

Поездка на муниципальном автобусе обойдется в 26 рублей, троллейбусе — 25 рублей, метро — 27 рублей, маршрутке — от 25 рублей.

Животные тоже поучаствуют в празднике. Фото: Даба ДАБАЕВ

БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ

Входные билеты стоят 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей от 7 до 16 лет, студентов-очников и курсантов до 24 лет. 200 рублей за вход нужно заплатить пенсионерам по старости, инвалидам 2 группы, солдатам срочной службы, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС , бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и ветеранам боевых действий.

Дети до 7 лет, дети из многодетных семей (до 16 лет), дети-инвалиды, дети-сироты, инвалиды 1 группы, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического труда, участники и ветераны Великой Отечественной Войны проходят бесплатно. Для получения льготы нужно предоставить соответствующий документ.

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