В эти выходные новосибирцы почувствовали себя отважными героями легенд. Фото: Алена КУЛЕШОВА

27 августа в Новосибирске начался фестиваль «Княжий двор 2022» и Заельцовский парк словно перенесся в Средневековье: мужчины облачились в кольчугу и латы, женщины надели замысловатые длинные платья из прошлого. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали там: публикуем фото и видео с фестиваля «Княжий двор 2022».

Этих персонажей будто занесло в нашу эпоху на машине времени. Фото: Алена КУЛЕШОВА

«Княжий двор» проходит в восьмой раз, и посмотреть, как сражаются рыцари, приехали сотни человек не только из Новосибирска, но и из других городов.

У входа вас встретят и чумные доктора. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Главное событие — бои на мечах. К ристалищу стянулись десятки зрителей, но и самих сражающихся — большие очереди.

Бои шли ожесточенно. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Для фестиваля каждый придумывает себе вымышленную биографию. Вот этот славный рыцарь — сэр Томаззо Фантони, кавальере из сквадры Каррары. Его герб — три черных ежа на золотом фоне, а девиз «Не учите всадника седлать».

Участники не только примеряют на себя латы рыцаря, но и придумывают историю. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На поле боя выходили и целыми командами. Оружие у рыцарей стальное, выполненное по историческим образцам, но незаточенное. А доспехи весят с десяток килограммов, а то и больше.

Дети познают азы важных ремесел. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Но не только воинами славен фестиваль, были на нем и ремесленники. Умельцы показали, как затачивали дерево и ковали мечи в старину.

Так рождается новая ткань. Фото: Алена КУЛЕШОВА

От этого костра пахнет отнюдь не вкусным супом — здесь красят одежду. Впрочем, еда на «Княжьем дворе» тоже была: подавали лепешки из печи и свежеприготовленный сбитень.

Попробуйте управиться с таким станком! Фото: Алена КУЛЕШОВА

Мастерицы тоже показали свое ремесло — искусство ткачества. А зрители вместе с ними сплели пояса, браслеты и другие украшения.

Точно в яблочко! Фото: Алена КУЛЕШОВА

Хотите дать фору самому Робин Гуду? Милости просим на тир! Все желающие могли посоревноваться в меткости в стрельбе из лука.

Мастер-классы - самое любимое развлечение у горожан. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Для участников проводили много-мастер-классов. Новосибирцы научились лепить горшки из глины, выводить пером и чернилами готические буквы, плести браслеты из бересты. И, конечно, танцевать!

На ярмарке разбегаются глаза. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Под конец действа можно и сувениров купить, благо, их много на ярмарке. Продавали всякую всячину: здесь и мыло, и пряники с логотипами, и серьги с разноцветными камнями. На прилавках даже нашлось место птичьим черепам и костям.

И такие пугающие сувениры продаются. Фото: Алена КУЛЕШОВА

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