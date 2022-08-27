Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 августа 2022 года: последние новости

Волонтеры пытаются установить местонахождение мужчины. Фото: Иван ВИСЛОВ // ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры "Лизы Алерт" ищут 70-летнего мужчину, который уехал в Болотнинский район на рыбалку. Несколько дней он не выходил на связь, но потом сам позвонил специалистам из поискового отряда. Свое местоположение определить он не смог, поиски человека по-прежнему продолжаются.

В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за перевернувшегося грузовика с новосибирскими туристами. Напомним, что произошло ЧП 7 августа. Грузовик ГАЗ-66 заглох, когда поднимался по горной дороге. Машина скатилась вниз и опрокинулась. В аварии пострадало несколько человек, в том числе и двое детей 6 и 10 лет.

В Новосибирске мэрия отказалась от концессии по установке в городе «умных» остановок. В муниципалитете отметили, что это связано с тем, что бизнесмены не проявили интереса к этому проекту. И на конкурс не подали ни одной заявки.

В Новосибирске на втором пути станции метро «Спортивная» установили 16 раздвижных платформенных дверей. Всего установят 40 дверей на двух платформах – по 20 на каждую.

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