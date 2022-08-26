Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 августа 2022 года: за сутки заболели еще 509 человек

Еще на сотню больше новосибирцев заболели ковидом за последний день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 августа 2022 года: за последний день заболели еще 509 человек, в том числе 63 ребенка. Всего за два года пандемии ковидом переболели 267 917 новосибирцев, из них 39 819— дети.

Случаев смерти пациентов за последний день не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 703 человека.

Выздоровели за последний день 262 пациента. Всего излечились от ковида больше 258 тысяч человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 583 пациента, в том числе 84 ребенка. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ находятся 11 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 509 человек

Количество пациентов в реанимации: 39 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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