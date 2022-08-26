Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 августа 2022 года: за сутки заболели еще 509 человек

Еще на сотню больше новосибирцев заболели ковидом за последний день.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 августа 2022 года: за последний день заболели еще 509 человек, в том числе 63 ребенка. Всего за два года пандемии ковидом переболели 267 917 новосибирцев, из них 39 819— дети.
Случаев смерти пациентов за последний день не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 703 человека.
Выздоровели за последний день 262 пациента. Всего излечились от ковида больше 258 тысяч человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 583 пациента, в том числе 84 ребенка. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ находятся 11 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 509 человек
Количество пациентов в реанимации: 39 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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