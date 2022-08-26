Freedom Finance проводит реструктуризацию холдинга и намерен продать российские активы

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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Еще в предпоследнем квартальном отчете Freedom Holding Corp. (FRHC) появилась информация об изменении структуры международного холдинга. Намерение продать две российские дочерние компании, ИК «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс», подтверждено и в последнем релизе квартальных результатов. Как будет происходить реструктуризация?

Ранее казахстанские структуры холдинга контролировались российскими компаниями в составе FRHC, которые, в свою очередь, подчинялись головной организации. После выхода ИК «Фридом Финанс» и одноименного банка из периметра холдинга казахстанский сегмент будет напрямую контролироваться FRHC. В настоящий момент холдинг готовится к подаче документов в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР), чтобы головная компания получила статус крупного участника казахстанского сегмента бизнеса.

До появления покупателя, который будет соответствовать всем требованиям локальных и международных регуляторов, холдинг будет поддерживать свои российские дочерние компании, но не будет участвовать в финансировании их новых проектов. Сейчас FRHC рассматривает несколько предложений от не связанных с ним инвесторов. Российские структуры продолжат развивать брокерский и банковский бизнес на локальном рынке отдельно. Как нам сообщили в пресс-службе компании, детали сделок будут обнародованы, как только появится такая возможность.

Фото: www.freepik.com

АБСОЛЮТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Будучи публичной компанией, FRHC выполняет все требования биржи NASDAQ, американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA) к отчетности и уделяет особое внимание вопросам аудиторских проверок. Холдинговая компания выпускает финансовую отчетность по принципам, стандартам и процедурам бухгалтерского учета публичных компаний США (US GAAP). Дочерние организации FRHC в Казахстане, Европе, РФ отчитываются по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО (IFRS)), как требует локальное законодательство. Кроме того, структуры в этих юрисдикциях проходят аудит по МСФО для местных регуляторов.

Кто проверяет отчетность холдинга и его дочерних структур? Во-первых, это национальные контролирующие органы. Во-вторых, аудиторы из компаний «большой четверки». В частности, казахстанские структуры проверяются экспертами Deloitte, европейский брокер — KPMG. Аудит для NASDAQ проводит компания WSRP, имеющая соответствующую аккредитацию.

В настоящий момент холдинг планирует отказаться от услуг WSRP и перейти на глобальной аудит к одной из компаний «большой четверки», чтобы удовлетворять требованиям международного рынка капитала: крупные инвестбанки и рейтинговые агентства больше склонны доверять организациям, которые проходят аудит в Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst & Young или KPMG.

НЕМНОГО ЦИФР

11 августа FRHC представил результаты за I квартал 2023 финансового года (совпадает со II календарным кварталом 2022 года), опубликовав отчет на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компании удалось нарастить выручку и чистую прибыль на 56% и 7,2% г/г, до $227 млн и $59 млн соответственно. EPS увеличилась до $0,99. По состоянию на 30 июня 2022 года в холдинге было открыто 479 тыс. брокерских счетов (+17% кв/кв).

Каковы основные драйверы роста бизнеса FRHC?

• Комиссионные доходы повысились на 36%, до $132 млн, за счет увеличения количества клиентских счетов.

• Процентный доход вырос на 96%, до $49 млн, ввиду расширения торгового портфеля и увеличения количества облигаций в нем, а также роста числа выданных займов.

• Доход от страховой деятельности поднялся на 71%, до $24 млн.

Фото: www.freepik.com

УВЕРЕННО ВВЕРХ

Что стоит за этими сухими цифрами? Во-первых, они отражают снижение конкурентного давления на компанию в регионе. Многие российские брокеры в настоящее время испытывают серьезные инфраструктурные сложности. Речь не только о заморозке активов в НРД. Помимо этого, ряд крупнейших российских инвесткомпаний потеряли доступ к международным рынкам капитала. Однако FRHC, являясь международным холдингом и имея листинг на NASDAQ, смог в полной мере сохранить свою инфраструктуру и операционную деятельность.

Во-вторых, хорошую динамику демонстрирует дивизион Freedom, занимающийся торговлей потоком клиентских заявок. Выручка от этого направления достигла около $102 млн. Что это за бизнес и как он устроен, схематично показано на изображении ниже.

В настоящий момент компания намерена перевести этот сегмент из своего европейского брокера во Freedom Finance Global - инвестиционную компанию, зарегистрированную в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), который, в свою очередь, ведет деятельность по правовым нормам Англии и Уэльса.

За отчетный квартал холдинг нарастил расходы на 84%, что во многом объясняется расширением бизнеса и связанными затратами на зарплаты и выпуск грантов на акции ключевым сотрудникам. Также увеличились издержки на рекламу и благотворительность.