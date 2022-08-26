Спорт будущего, или Чемпион с мышкой

Чтобы стать крутым игроком в FIFA, тоже надо тренироваться. Фото: скриншот игры FIFA

Раньше если школьник играл на компьютере, то родители заставляли учить уроки. Теперь же, взяв в руки мышку, ребенок может уверенно заявить: «Я тренируюсь, готовлюсь к чемпионату». Это не шутка. Все серьезно: киберспортивное отделение открыли на базе школы олимпийского резерва в Новосибирске. Лучших спортсменов ждут командировки. Тренер по киберспорту Дмитрий Ткаченко уже видит, как его воспитанники едут на международные состязания.

- Все наши игроки собираются, чтобы представлять именно сборную команду России. Точно так же они смогут принимать участие в чемпионатах России и Европы, - рассказывает Дмитрий Ткаченко.

Тренер по киберспорту Дмитрий Ткаченко в юности ездил на компьютерные соревнования в Китай. Фото: Дмитрий Торгач

Раньше в школе олимпийского резерва в секции по стрелковым видам спорта тренировали стрельбу стендовую, пулевую и из лука. Теперь здесь еще учат профессионально играть в компьютерные игры. Обучающие центры существовали и ранее, но на частные деньги. В Новосибирске секция работает за счет государства, это первый опыт в стране. Разработаны даже федеральные стандарты спортивной подготовки. И все-таки, глядя на очередного геймера, невольно задаешься вопросом: ну разве это спорт?

- Да, это спорт. Такой же, как биатлон, бокс или плавание. Киберспорт дает большие нагрузки на весь организм: учащается сердцебиение, вырабатывается много энергии. Количество действий на одну секунду огромно: игроку нужно все анализировать и успевать общаться с тиммейтами - это партнеры по команде. Важна скорость реакции, - говорит Ткаченко.

Сам Дмитрий в киберспорте давно - с 2010 года. Помог дядя: он показывал племяннику игры и сам ездил в Китай на соревнования по киберспорту. Мальчик начал с первой Dota, потом были Dota-2 и League of Legends. В 15 лет тоже поехал в Китай на соревнования. Тренировался по 3 - 4 часа в день. Во время учебы в университете стал играть меньше, а после решил судить и преподавать - золотое время для выступлений в качестве спортсмена уже прошло.

Золотой возраст киберспортсмена - от 14 до 20 лет. Фото: Дмитрий Торгач

- На мой взгляд, золотой возраст - от 14 до 20 лет. В киберспорте важна мыслительная деятельность, а именно в этом возрасте наилучшая скорость реакции и принятия решений. К тому же взрослые люди меньше молодых хотят адаптироваться к новому. Но, конечно, все индивидуально, - объясняет Дмитрий.

Киберспортсмены оттачивают свои навыки в одной игре, в ней и соревнуются на турнирах. В секции начальной подготовки тренируются 20 человек. Первая группа играет в League of Legends. Вторая - в Dota-2. Сейчас формируется третья группа. Занятия бесплатные, на них ждут ребят с 12 лет.

- Воспитывать будущих чемпионов - задача государства, - считает руководитель лаборатории цифровизации Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Мерген Шыырап.

Он рад, что в городе появилась такая секция. Молодые люди, конечно, и сами - без геймерской школы - тренируются будь здоров. Но делают это неправильно.

- Они начинают больше и больше времени уделять киберспорту. Но делают это не систематично, а просто в режиме 24/7 стараются играть-играть-играть-играть, что приводит к проблемам и с образованием, и со здоровьем. Задача государства, как мне кажется, дать молодежи возможность эргономично, экономично проявлять свои стремления, желания, - рассуждает Мерген Шыырап.

Классы, где занимаются спортсмены. Фото: Дмитрий Торгач

Классические, далекие от компьютерных игр взрослые - против. Мол, один сплошной вред от этих стрелялок, бродилок и виртуального футбола. А увлеченный игрок и вовсе может заблуждаться: поверит в те свои способности, которых на самом деле нет. Построил город в Minecraft, а в реальности и шалаш в лесу соорудить не сможет. Забил пенальти в компьютерном футболе, а в жизни и по мячу не попадет.

Но у чиновников есть аргументы в ответ. В той же новосибирской кибершколе компьютерные занятия сочетают с физической подготовкой. 70% времени спортсмен проводит перед монитором, 30% - двигается.

Сочетать виртуальные и реальные игры предстоит и на некоторых чемпионатах. Например, в феврале 2024 года в Казани должны пройти Игры будущего.

Если подросток и не занимается в киберспортивной школе, у него тоже будет шанс прокачать свое мастерство. Например, в вузе. Уже в этом году в нескольких высших учебных заведениях страны могут появиться киберспортивные дисциплины. Наверняка экзамены будут проходить увлекательно.

Здесь будут проходить тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной области. Фото: Дмитрий Торгач

СПРАВКА КП

Первые Игры будущего пройдут в России в 2024 году. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Одни и те же команды будут соревноваться как в виртуальном, так и в реальном мире, а выиграют те, кто будет лучше по сумме баллов, заработанных в разных дисциплинах.