«Он не признается мне в любви»: жительница Новосибирска рассказала правду об отношениях с парнем из Конго

Сначала у них были отношения на расстоянии. Фото: Анастасия РОДИОНОВА

Эта пара сразу бросается в глаза. Он высокий, крепкий африканский парень, она - яркая брюнетка с белоснежной кожей. За руку они ведут своего четырехлетнего сына. 25-летняя Нели и 27-летний Джонатан Манкела в браке уже 5 лет. Девушка рассказала, каково это - жить с парнем из Африки и почему их отношения не похожи на роман с соотечественником.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ ПО СКАЙПУ

Знакомство молодых людей было достаточно заурядным - через друзей по интернету.

- Я училась в Новосибирске, а Джон - в Кирове. Моя подруга встречалась с его другом, и когда они разговаривали по скайпу, познакомили и нас. Потом мы встретились в Кирове. Помню, как мы вышли из поезда, а какие-то девчонки подбежали к нашим парням - просили сфотографироваться. Джон тогда сказал, чтобы они спрашивали разрешения у меня. Я не разрешила. Наверное, в тот момент мы стали настоящей парой, - рассказала КП-Новосибирск Нели.

Стильная и гармоничная пара. Фото: Алина МЕДВЕДЧИКОВА

Что же до следующего шага - признания в любви, то тут оказалось не все так просто. Да, Джон говорил Нели, что любит ее, причем сказал это достаточно быстро, но дело в том, что это признание для самого парня мало что означало.

- В любви Джон мне признался, когда я приехала к нему второй раз. Но когда они любят по-настоящему, то у них принято говорить: «Ты мое сердце, ты моя жизнь». Само слово «люблю» для них примерно то же самое, что для нас фраза «Ты мне нравишься». В привычном понимании Джон не признается мне в любви, а вот сердечком своим называет часто, - улыбается девушка.

А ЗАЧЕМ ДАРИТЬ ЦВЕТЫ?

Разница есть и в ухаживаниях. Джон говорил своей девушке, что на его родине, в Конго, мужчины в целом более брутальны, и розовой романтики у них нет. Так что россиянке пришлось смириться с отсутствием конфетно-букетного периода.

- Моего супруга трудно назвать романтиком. К примеру, он долго не понимал, зачем дарить девушкам цветы: в Конго это не принято. На его взгляд, лучше дарить что-то существенное, например, вещи. Как-то раз Джон спросил у меня, хочу ли я букет. Конечно, я ответила, что хочу. Он привел меня в магазин, и я выбирала себе цветы сама, - вспоминает Нели. - А когда у нас были отношения на расстоянии, Джон пару раз покупал мне одежду и отправлял ее по почте. Когда я открывала посылки, была в шоке. Африканцы любят яркое и пестрое. Но я честно говорила, что не буду такое носить: не мой стиль.

Нели и Джонатан женаты 5 лет. Фото: Алина МЕДВЕДЧИКОВА

Предложение парень тоже сделал весьма просто и прямо. Никаких тебе лепестков роз, свечей и ужинов в ресторане.

- Джон просто скинул мне деньги и сказал, чтобы я выбрала себе кольцо. Так я поняла, что он позвал меня замуж, - продолжает Нели.

Нели и Джон переехали в Новосибирск 4 года назад. Фото: Наталья МАТРОСКИНА

Языкового барьера у супругов нет: они общаются на русском. Но иногда случается недопонимание, тоже из-за разницы в восприятии некоторых слов.

- Помню, однажды я сказала ему: «Ты что как маленький?» Из-за этого мы поругались, так как для него эта фраза была оскорбительной: оказывается, для них назвать мужчину маленьким - проявление большого неуважения. Сейчас, когда вспоминаем ту ситуацию, смеемся, - говорит Нели.

А СВАДЬБА БУДЕТ?

В итоге молодые расписались в Новокузнецке - на родине Нели. Но планируют поехать и в Конго, к родителям Джона, и там тоже сыграть свадьбу.

Джонатан без ума от своей жены. Фото: Анатолий ЛЕВЧЕНКО

- Там свадьба длится три дня. Первый - церковный, так принято просить благословение. Второй день - с родственниками: приезжают абсолютно все родные со всех деревень, а уже на третий день отмечают с городскими друзьями, коллегами по работе, - описывает девушка.

«ФУ, ОКРОШКА»

Если к жизни в России Джон привык, то вот к местной еде до сих пор не приспособился. Например, окрошка, борщ, селедка под шубой - не для него.

- Он очень любит макароны и курочку. С друзьями часто готовит их традиционное блюду - фуфу: из манки или кукурузной муки делают плотную массу и лепят комочки. Это можно есть с любым соусом. В Новосибирске сложно приготовить что-то традиционное для них, потому что нет нужных продуктов, - объясняет Нели.

В целом же отношения в паре гармоничные, пусть и без признаний в любви.

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