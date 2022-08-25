Для маленьких жильцов – концерт, конкурсы и верблюд

Дети были в восторге от верблюда. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Ежегодно в последнюю декаду августа в новосибирских дворах проходят торжества. Жители собираются вместе, чтобы отметить пусть некалендарный, но очень важный для дружеского единения праздник – День соседей. Череда праздничных мероприятий на округе депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Титаренко, депутатское объединение «Единая Россия» началась с площадки во внутреннем дворе ЖК «Оазис».

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДНОМУ

Вечером на общей дворовой территории ЖК «Оазис» было людно и весело. Диджей запускал веселые мелодии, под которые забавлялась, танцевала и пела детвора. Взрослые наблюдали и даже присоединялись к веселящимся ребятишкам. Общее оживления вызвало появление аниматоров-фиксиков, которые приготовили для детей много веселых игр. К общему веселью подключались даже те девочки и мальчики, которые поначалу стеснительно стояли поодаль и не убегали далеко от родителей. Просто не все они были знакомы с детьми, живущими здесь.

Одной из новеньких на торжестве была Наталья - мама двух детей переехала в этот ЖК только в декабре 2021 года. День соседей для нее - первый праздник, организованный для жителей, куда она пришла вместе со своей семьей.

- Всё очень нравится: и программа для ребятишек, и атмосфера. Будет здорово, если таких праздников будет много, чтобы дети не скучали. Им всё пришлось по душе, спасибо организаторам, - не скрывала радости Наталья.

Помимо зажигательной развлекательной программы, для ребят организовали катание на лошадях и верблюде. Это животное вызвало настоящий ажиотаж – очередь желающих посидеть между горбами невозмутимого верблюда была явно больше, чем к лошадям. Ведь многие дети впервые увидели необычное животное, и для них это был главный сюрприз на празднике.

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННИКОВ И ДЕПУТАТОВ

Почти два года в Новосибирске проведение массовых мероприятий было ограничено из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, что этим летом, когда ограничения наконец-то отменили, люди с удовольствием снова выходят в свои уютные дворы, чтобы пообщаться, познакомиться и просто активно и задорно провести теплый вечер на исходе лета.

Генеральный директор фонда поддержки социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова рассказала, что фонд активно поддерживает идею добрососедства и помогает общественникам с организацией праздников.

- Главная цель «Дня соседей» сплотить людей, организовать их досуг, помочь с возрождением традиций и соседских посиделок, чтобы они могли обратиться друг к другу и в радости, и в трудную минуту, - пояснила она.

Игорь Титаренко.

Депутат Игорь Титаренко отметил, что праздник помогает объединять людей для решения общих проблем. И, конечно, благодаря ему соседи начинают знакомиться, общаться друг с другом – в век, когда мы зачастую не знаем, кто живет этажом выше, это очень важно.

- День соседей мы ежегодно проводим при поддержке фонда социальных инициатив «Единство». Также нам помогают активисты ТОС, управляющая компания. Между соседями бывают добрососедские отношения, а бывают и не очень. Мы хотим, чтобы в таком большом микрорайоне у людей появилась потребность общаться, помогать друг другу, советоваться. Это и есть главная цель праздника. У нас запланированы еще 10 праздничных мероприятий во всех микрорайонах моего округа. Скоро 1 сентября: заряд бодрости и веселья ребятишкам не помешает. А в день знаний их ждут праздничные мероприятия в школах и детских садах. Для всех первоклашек мы приготовили подарки с набором нужных каждому школьнику вещей, - уточнил Игорь Титаренко.

Такие полезные подарки точно пригодятся детям, и мамы и папы благодарны Совету депутатов города Новосибирска за такую поддержку.