«Единый кардиолог» для всех: «Ростелеком» упрощает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Платформа «Единый кардиолог» позволяет сформировать базу кардиологических исследований, которая в том числе помогает врачам получить контролируемый доступ к информации о результатах ЭКГ и к выданным медицинским заключениям.

Для оперативной расшифровки ЭКГ можно использовать функцию помощи в принятии решения. Эта функция сигнализирует о наличии кардиограммы с серьезной патологией, чтобы доктора в первую очередь давали заключения по критичным ЭКГ. В пилотном режиме проект тестируется в Новосибирской области на базе Ордынской ЦРБ.

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Это решение позволяет в среднем на 60 % сократить время, которое тратится на описание результатов исследований, а также вдвое снизить финансовые затраты за счет экономии термобумаги для печати. Благодаря «Единому кардиологу» описание ЭКГ появляется в карточке пациента в течение одного рабочего дня, а доступ к информации могут получить врачи в разных лечебных учреждениях. Все это упрощает процесс диагностики и ускоряет принятие врачебных решений, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Единый кардиолог» успешно используется в регионах страны. Например, в Республике Татарстан к системе уже подключено более ста медицинских учреждений, а доступ к заключениям имеют 30 тысяч пользователей. Как отмечают специалисты, в идеале решение необходимо распространить по всей стране, чтобы добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для справки. «Технопром» - крупнейшее технологическое мероприятие России. В этом году форум проходит с 22 по 26 августа и посвящен технологическому суверенитету и устойчивому развитию страны. В программе «Технопрома» - более 170 мероприятий, в которых участвуют 800 спикеров и 11 000 слушателей. «Ростелеком» выступает официальным цифровым провайдером форума.