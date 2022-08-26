Почти полторы тонны гуманитарной помощи поступит школьникам ЛНР из Новосибирской области

Данилевская Алла Александровна, директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В рамках акции «Азбука», организованной областным Центром патриотического воспитания, было собрано более тонны гуманитарной помощи. Это книги, канцелярские принадлежности, прописи, тетради, учебные пособия, развивающие игры и другие образовательные материалы.

Первую партию доставят детям к началу учебного года. По словам директора Центра Аллы Данилевской, для каждого ребенка был подготовлен индивидуальный подарок - комплект образовательных и канцелярских материалов, помещенный в специальный пакет с названием акции «Азбука» и надписью «Из Новосибирской области с любовью!».

Вторая партия гуманитарного груза уже упакована и ждет отправки.

- Всего совместными усилиями мы собрали почти полторы тонны гуманитарной помощи! В первой партии были отправлены часть книг и подарочные наборы для первоклассников, чтобы вручить их именно 1 сентября. Остальной груз отправится сегодня - там столько всего полезного, что хватит не только первоклассникам, но и всем беловодским школьникам! - рассказала КП-Новосибирск Алла Данилевская.

Всего в рамках акции «Азбука» было собрано более 1000 книг и более 500 комплектов для первоклассников. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Свой вклад в организацию помощи одними из первых внесли участницы движения «Союз женщин города Бердска» - более 200 книг и 10 настольных игр. Общественная палата Новосибирской области передала 100 букварей. Коллектив ГКУ НСО НИМРО организовал сбор и закупку книг для детей младшего школьного возраста, настольных игр и других материалов, которые могут помочь в обучении. Им, в свою очередь, помощь оказали Областная детская библиотека имени А. М. Горького и компания «Сибверк». Участниками акции стали также представители ГУ МВД России по Новосибирской области, Росгвардии, ветеранских организаций и других компаний, а также простые жители из Новосибирска и других уголков региона.

- От всего Центра хочу выразить благодарность тем, кто присоединился к нашей акции: всем неравнодушным жителям региона, всем организациям, которые поддержали наше начинание. Сегодня мы все вместе подтвердили делом девиз «Своих не бросаем!». Несмотря на то, что акция уже завершена, к нам продолжает поступать гуманитарная помощь. Мы обязательно доставим все собранные материалы по назначению, пусть немного позже. Главное, что к 1 сентября первая часть груза будет доставлена в ЛНР и у беловодских первоклашек будет настоящий праздник с подарками! - подытожила Алла Данилевская.

Вторая партия гуманитарного груза уже упакована и ждет отправки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

СПРАВКА КП

Гуманитарная акция «Азбука» проходила в Новосибирской области с 1 по 18 августа. Она была организована Центром патриотического воспитания при помощи министерства региональной политики Новосибирской области в поддержку первоклассников и учителей из подшефного Беловодского района Луганской народной республики. Стать частью акции мог любой желающий: принимались книги, развивающие пособия, канцелярские принадлежности, настольные игры и другие обучающие материалы. Итоги «Азбуки» были подведены 19 августа - в Международный день гуманитарной помощи.