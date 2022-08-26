Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 августа 2022 года: последние новости

Школьники показали на форуме удивительные изобретения. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске третий день идет форум «Технопром-2022». Показывают свои изобретения не только инженеры и ученые, но и дети, которые только оканчивают школу. Да даже те, кому до выпускного класса еще. Ребята из «Лиги роботов» представили механическую руку и танцующие игрушки.

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило дело о смертельном ДТП, которое произошло в июне возле нового микрорайона на улице Забалуева. Напомним, водитель Toyota RAV4 у дома № 90 по улице Забалуева врезался в фуру, стоящую справа у края проезжей части. Удар был такой силы, что 44-летняя пассажирка иномарки получила тяжелейшие травмы и умерла на месте аварии.

Новосибирский верстальщик попал под сокращение и стал делать необычные букнуки - декоративные вставки с миниатюрой для книжной полки. Но работы новосибирца простой вставкой не назовешь. Его работы в виде копий улиц покорили сердца книголюбов по всему миру, среди которых есть и блогеры с миллионной аудиторией.

В Новосибирском зоопарке имени Шило родились щенки кустарниковой собаки. Гости зоопарка отметили, что детеныш еще не открыл глаза.

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