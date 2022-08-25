Ольга Морозова: Импортозамещение - реальная возможность заявить о себе

Ольга Морозова, директор ФБУ «Новосибирский ЦСМ»: - Наши уникальные компетенции плюс инновационные отечественные разработки - отличный тандем для решения задач по импортозамещению и экономической независимости России. Фото: ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Введение санкций и, как следствие, акцент на импортозамещении как одном из условий устойчивого развития и экономической независимости России - отличная возможность заявить о себе для организаций, которые производят качественную продукцию и давно мечтали занять свою нишу.

Однако для того, чтобы вывести эту продукцию на рынок, производителю необходимо подтвердить ее соответствие требованиям качества и безопасности, установленным в технических регламентах, стандартах или технических условиях. Справиться с большим диапазоном современных задач в области технического регулирования в части испытаний продукции способен ФБУ «Новосибирский ЦСМ» - один из крупнейших центров в Сибирском федеральном округе, в структуру которого входят подразделения, оказывающие услуги по испытаниям с 1993 года.

Испытательный центр (ИЦ) ФБУ «Новосибирский ЦСМ» аккредитован в Национальной системе аккредитации и проводит испытания широкого перечня продукции на соответствие требованиям 20 технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС). В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах это единственная организация, имеющая право на проведение испытаний электротехнической продукции на соответствие требованиям блока ТР ТС по показателям электробезопасности и электромагнитной совместимости и способная выполнить весь необходимый комплекс испытаний для сертификации.

Высококвалифицированные специалисты Испытательного центра ФБУ «Новосибирский ЦСМ» справляются с самыми сложными задачами, которые охватывают все технические направления, обозначенные в заявках на испытания, и оперативно разрешают нестандартные ситуации. В случае выявления каких-то отклонений в ходе первичных испытаний специалисты совместно с разработчиками доводят продукцию до требуемых нормативной документацией показателей.

- Качество продукции - важнейший ресурс развития национальной экономики. А потому наша главная цель - способствовать обеспечению конкурентоспособности отечественной продукции, - подчеркивает руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова. - На протяжении 97 лет мы постоянно расширяем технические возможности и регулярно подтверждаем свою компетентность. Сегодня Испытательный центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» оснащен современным высокоточным испытательным оборудованием, а его область аккредитации соответствует запросам заказчиков. Это подтверждение того, что мы на правильном пути. Услуги нашего Испытательного центра по испытаниям электротехнической продукции востребованы далеко за пределами региона, производители различной продукции рекомендуют нас друг другу как надежного партнера, который способен удовлетворить самого требовательного заказчика. Располагая уникальными компетенциями, специалисты ФБУ «Новосибирский ЦСМ» готовы помочь каждому производителю пройти этот сложный путь на рынок.

Не обходятся без участия Испытательного центра ФБУ «Новосибирский ЦСМ» рынки продовольствия, санитарно-гигиенической и парфюмерно-косметической продукции. Клиентоориентированный подход в работе позволяет ФБУ «Новосибирский ЦСМ» своевременно подстраиваться под запросы заказчиков, расширяя область аккредитации, улучшая оснащение современным оборудованием для новых видов испытаний продукции и повышая квалификацию сотрудников.

КОНКРЕТНО

Благодаря испытаниям, проведенным в ИЦ ФБУ «Новосибирский ЦСМ», на рынок в качестве изделий медицинского назначения смогли выйти шкафы медицинские для сушки и хранения эндоскопов «ЭЛЕМА-Н ШСЭ», установки импульсные ксеноновые УФ-бактерицидные «Пульсарис», первые отечественные анализаторы ИВД для считывания и обработки цветовой информации с сенсорных зон биохимических тест-полосок, разработанные ООО «Биосенсор-АН» и ООО НПЦ «Астра», не уступающие по качеству зарубежным аналогам, и многое другое.

СПРАВКА «КП»

• Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области (ФБУ «Новосибирский ЦСМ») образован 1 октября 1925 года.

• Его деятельность направлена на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, сбережение ресурсов, повышение эффективности производства, безопасности продукции и услуг для человека и окружающей среды. А необходимость существования обусловлена потребностью всех отраслей промышленности в достоверных результатах измерений, а также потребностью граждан в качественных и безопасных товарах.

• ФБУ «Новосибирский ЦСМ» оказывает услуги по поверке, калибровке, испытаниям средств измерений в целях утверждения типа, стандартизации и сертификации различной продукции.

• С 1 декабря 2021 года ФБУ «Новосибирский ЦСМ» - единственное учреждение на территории Новосибирской области, имеющее право распространения официальных документов по стандартизации.

ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

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Журнал «Технопром - 2022»