Жители старейшего села под Новосибирском отметили свой праздник вместе с «Сибагро»

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

В прошедшие выходные старинное сибирское село Криводановка отпраздновало 322-ю годовщину. Веселому празднику с конкурсами и кулинарным фестивалем не помешала переменчивая августовская погода. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на празднике.

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

Насыщенная программа Дня села не давала скучать ни детям ни взрослым. На главной сцене с 11 часов утра и до позднего вечера сменялись различные мероприятия: в сквере ребятишек катали на лошадях, выступали творческие коллективы, на открытой террасе ДК работали мастерские поделок и аквагрима, а в центре площади установили яркие фотозоны для поклонников селфи.

Веселые конкурсы шли один за другим: дефиле зонтиков, выступления творческих коллективов, батл кулинаров. Дом культуры в этот день буквально собрал на площади всех односельчан от мала до велика.

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

С «Сибагро» праздник ярче, решили в Кудряшовском свинокомплексе и тоже присоединились к общему веселью, добавив сразу четыре новые локации в общую программу празднования.

Самой яркой из локаций «Сибагро» стал фестиваль красок. Юные поклонники рэпа вместе с ведущими зажигали под современные ритмы, а в финале не только дети, но и взрослые испытали настоящий восторг, когда буквально раскрасили воздух во все цвета радуги. Ребятам так понравился праздник красок, что они и не заметили, как на площади начались игры.

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

Внимание нетерпеливых игроков приковали большие интерактивные деревянные фигуры. В гигантском лабиринте участникам надо было дружно и слаженно работать, чтобы выиграть. Еще одна площадка от Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» - гигантская дженга, суть которой - сложить из деревянных кирпичей башню, а потом вынимать из нижних уровней по кирпичику и перекладывать их наверх. Желающие также могли разыграть партию в голландский бильярд или потренировать навыки координации и точности действий. Всем участникам доставались вкусные призы: никто не ушел без награды, а многие собрали целую коллекцию мясной продукции от компании.

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

Завершением дневной программы стала устроенная «Сибагро» занимательная викторина, посвященная истории поселка. Проверить свои знания собрались не только взрослые сельчане. Дети тоже старались отвечать на вопросы ведущего по местной истории, географии и экономике.

Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ

Праздник получился интересный, веселый, разноцветный и очень вкусный. Поддерживать праздники и традиции сел на территориях, вкладывать в их организацию креатив, фантазию и заботу о людях - это в духе компании «Сибагро», потому что такая поддержка важна для сотрудников предприятий холдинга.