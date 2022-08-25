Ученые объяснили, как кишечник влияет на иммунитет

Директор НПФ «Исследовательский центр» Александр Леляк. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Понятия «кишечник» и «иммунитет» медики часто упоминают вместе. Почему? Что связывает одно с другим?

Известный предприниматель Александр Иванович Леляк, долгие годы успешно работающий в сфере исследований и производства биологических препаратов с живыми микроорганизмами в качестве действующего начала, объясняет это тем, что, кроме ряда других важных функций, кишечник оказывает существенное влияние на функциональную активность иммунной системы всего организма. Как считают профильные специалисты, кишечник отвечает за 85% работы иммунной системы в организме.

Применительно к теме нашей статьи, а она о роли транзиторной микрофлоры, нужно прояснить, какова роль микробиоты кишечника в функционировании иммунной системы.

Препарат Ветом выпускается в виде порошка. Фото: НПФ «Исследовательский центр».

Учитывая, что лучшие представители транзиторной микрофлоры, которые являются действующим началом в препаратах серии «Ветом», обладают необходимыми свойствами, станет понятным результат взаимодействия действующего начала препарата с микробиотой.

Нормальная микрофлора для организма человека составляет около 2 килограммов от его массы тела. Из них около 300 граммов в здоровом состоянии организма должно присутствовать в химусе, поступившем из желудка в толстую кишку.

Видовое многообразие этой микробиоты насчитывает более 400 различных видов микробов. Их функциональное назначение состоит в деструкции химуса до состояния, пригодного для создания организмом новых тканей взамен 1 - 2% отмирающих в сутки в организме, а также в поддержании функциональной активности иммунной системы кишечника. Кроме этого, микробы кишечной биоты принимают участие в идентификации и уничтожении сторонней микрофлоры, проникшей в кишечник с пищей. Это происходит в случае неправильной работы пилорического отдела желудочно-кишечного тракта, предназначенного в том числе для стерилизации пищи путем ее обработки кислотой и щелочью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Если указанные выше функции кишечной микробиоты не выполняются, развивается состояние, вызываемое нарушением микрофлоры кишечника и связанное с изменением видового состава бактерий: то, что профильные специалисты называют дисбактериозом кишечника. Следствием этого состояния является дефицит иммунитета всего организма и, соответственно, его низкая резистентность (устойчивость) к воздействию инфекционной микрофлоры окружающей среды, в которой микробы, в том числе инфекционные, составляют 90% биомассы планеты. В результате у человека возникают и развиваются самые невероятные болезни, инициированные проникшими в него инфекционными агентами.

Продукция для оздоровления организма производится в наукограде Кольцово с 1993 года. Фото: НПФ «Исследовательский центр».

Микробы, содержащиеся в препаратах серии «Ветом», в природе выполняют роль деструкторов и дезинфектантов любых умерших организмов - человека, животных, насекомых, растений и других. Плодородный слой почвы, который кормит все человечество, возник на планете в результате в том числе и их деятельности.

Уровень деструкции (разрушения) мертвых тканей достаточен для того, чтобы растения и организмы тепло- и хладнокровных животных могли их усвоить.

Аналогичные процессы протекают в микробиоте кишечника людей в результате поступления в него природных аналогов «ветомных» бактерий вместе с пищей и водой, как и у всех прочих живых творений природы. Эти бактерии толерантны к представителям нормофлоры организма и дезактивируют для него болезнетворные бактерии и грибы, что приводит к оптимальной работе иммунитета и возможности организма защищаться от прочих инфекционных агентов из царства микробов.

Мы часть экосистемы планеты и не можем иметь качественную жизнь, спрятавшись от нее в стерильной среде обитания.

Бактерии в препаратах серии «Ветом» находятся в споровом виде, который обеспечивает им устойчивость к кислоте желудка и щелочи двенадцатиперстной кишки, вакууму, этиловому спирту, охлаждению до -196 С0 и кратковременному нагреву до +300 С0. В таком состоянии они могут существовать на метеоритах и храниться в почве в любых неблагоприятных условиях миллионы лет.

В толстой кишке желудочно-кишечного тракта «ветомные» бактерии трансформируются в вегетативную форму и выполняют функцию кишечной биоты, что позволяет ей восстановить свой качественный и количественный состав. В результате организм в целом получает возможность оптимально, в соответствии с его генетическим потенциалом, взаимодействовать с инфекционной составляющей внешней среды и приводить в норму микробный гомеостаз (динамическое постоянство состава), что в результате восстанавливает качество жизни человека.

По факту «ветомные» технологии вернули природный механизм подержания качества жизни в среду, созданную техногенной цивилизацией: в города и веси, поля и водоемы, в которых микробная экология трансформировалась под воздействием удобрений и других химических веществ.

Сайт: vetom.ru