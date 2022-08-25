Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 августа 2022 года: последние новости

Водитель скорой помощи признал вину только на суде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о девочке, которую сбила машина «скорой помощи». ДТП произошло прошлой осенью, профессиональный шофер прямо на тротуаре сбил насмерть семилетнего ребенка. Водителя лишили работы и назначили 2,5 года лишения свободы.

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