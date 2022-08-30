В Новосибирске подростки-байкеры прыснули мужчине в глаза из перцового баллончика

Конфликт произошел между мужчиной и питбайкерами. Фото: предоставлено Татьяной/скриншот из видео

Конфликт случился в рабочем поселке Краснообск. Подростки на минициклах перегородили дорогу пешеходам - 37-летнему мужчине и его жене. Взрослый сделал замечание и получил порцию перцового газа в лицо. Нападающие уехали, а теперь говорят, что таким образом защищались от агрессивного мужчины.

«ЖЕНА ПОДОШЛА И СДЕЛАЛА ЗАМЕЧАНИЕ»

Инцидент произошел вечером 28 августа. Олег вместе с женой возвращался с дачи домой. Возле подъезда супруги увидели четверых подростков, ребятам лет по 15 - 16. Около лестницы были припаркованы их питбайки. Парней видели возле дома уже не в первый раз. Молодежь вела себя достаточно шумно. Как говорит Олег, парни даже боролись между собой.

- Мы увидели, что школьники начали бороться, а потом один из них схватился рукой за искусственное ограждение возле клумбы и чуть не оторвал его. Сначала к ним подошла моя жена и сделала замечание. В ответ один из них послал ее. Я подошел, пнул один из этих байков, потому что вспылил из-за их отношения к моей жене, и сам послал их в ответ, - рассказал КП-Новосибирск Олег, пострадавший. - Началась перепалка.

Байкеры уехали, но вернулись с подкреплением. Их стало больше раза в два. Как говорит мужчина, ребята начали гонять во дворе.

- Они начали тусоваться вокруг моей машины. Я вышел сделать им замечание, чтобы они отошли от нее, а они начали предъявлять мне за то, что я пнул их питбайк. Мы начали ругаться с парнем, чей байк я пнул, - говорит мужчина.

УМЫВАЛСЯ МОЛОКОМ

Олег не отрицает, что грубил. Но говорит, что по виду его оппоненту было лет 16.

- Я подходил к ним вплотную, кричал. Но я ни на кого не поднимал руку. И уже в процессе конфликта мне прыснули перцовкой в лицо. Подростки тут же уехали. Я поднялся домой и умывался молоком. Позже приехала скорая. Мне поставили диагноз «легкий ожог конъюнктивы», - описывает тот день пострадавший.

По словам мужчины, конфликт между школьниками на питбайках и жителями поселка длится не первый год.

- Они постоянно гоняют то по тротуарам, то на детских площадках. Собираются возле подъездов и гудят там и днем и ночью. Один из таких чуть не сбил дочек нашего соседа возле подъезда. Недовольство копилось давно, и эта ситуация стала лакмусовой бумажкой, - объясняет Олег. - Заявление в полицию я еще не писал. В скорой сами пообещали передать информацию.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Пост о конфликте появился в социальных сетях. Под ним тысячи комментариев. В одном из них и была обратная связь.

- Эти три питбайка никак не мешали проходу в подъезд, муж этой женщины без оснований подошел и пнул по мотикам. Послали не мы, а муж нас куда подальше. Мы пытались общаться адекватно. А брызнули из перцового баллончика, так как откуда мы знаем намерения мужчины, когда он подходит вплотную и начинает в лицо орать, кидаться угрозами и оскорблениями, - написал один из парней.

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