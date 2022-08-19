Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 августа 2022 года: за сутки заболели более 300 человек

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 августа 2022 года таковы: за последний день заболели еще 307 человек. Среди них значительная доля детей — диагноз подтвердился у 40 маленьких пациентов.
Выздоровевших пациентов за последний день — 164 человека. Летальных случаев за сегодня не зарегистировано.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 556 пациентов, в том числе 59 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов.
В сумме ковидом в Новосибирской области переболели 264 873 человека, среди них 39481 ребенок 256 829 пациентов за все время пандемии выписались из больниц.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 307 человек
Количество пациентов в реанимации: 30 человека
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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