Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске. Фото: предоставлено родителями потерпевшего.

В Новосибирске назначили реальный срок мужчине, который сел пьяным за руль и сбил людей. Пострадавшие уже второй год борются с последствиями тяжелого ДТП. 4 года и 7 месяцев он проведет в колонии общего режима. Еще на 3 года его лишат прав, а потом он снова сможет водить.

Юрист прокомментировал, что может грозить сотрудникам детсада, где 5-летняя девочка погибла во время утренней прогулки. Напомним, девочка каталась на самокате, упала и разбилась насмерть. По мнению юриста, возможен вариант, что никто из виновных в трагедии не получит реальный срок.

Две жительницы Новосибирска бьются за компенсацию из-за гибели отца-шахтера. Сестрам было 17 лет и 23 года, когда скончался их папа Руслан Федешов. Изначально работодатель даже не предложил компенсацию.

В Новосибирске разыскивают подростка, надругавшегося над 7-летним мальчиком. Напомним, жуткий случай произошел в январе этого года на улице Толбухина в Дзержинском районе. Следователи составили фоторобот подозреваемого.

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