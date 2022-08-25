Генеральный директор АО «НАИЗ» Размик Оганесян: Для нас любые препятствия - это возможность попробовать свои силы, потому что нам нравится делать то, чего до нас еще никто не делал. Фото: Алиса ЛИ

Новосибирский арматурно-изоляторный завод поставляет изоляторы и металлоконструкции по всей России, в Казахстан, Беларусь, Армению. Уникальные изоляторы АО «НАИЗ» установлены на единственной на Ближнем Востоке иранской атомной электростанции. О вкладе в формирование технологического суверенитета России и планах на будущее рассказал генеральный директор компании Размик Оганесян.

- На выпуске какой продукции специализируется компания?

- Одно из направлений производства - металлоконструкции для ЛЭП, железной дороги и гражданского строительства. Кроме того, изготавливаем кремнийорганические полимерные изоляторы разных модификаций: от 4 до 35 кВ. Их используют для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередач, распределительных устройств электростанций, подстанций, токоведущих частей. Некоторые виды изоляторов в России не изготавливает больше никто. Причем ряд линеек у нас практически в два раза дешевле, чем у наших конкурентов.

- За счет чего это удается?

- У нас не очень большой завод, и все максимально оптимизировано. Нет лишних расходов, бухгалтерия вынесена на аутсорсинг. Мы можем себе позволить выпускать недорогую и качественную продукцию.

Некоторые виды изоляторов, которые производит АО «НАИЗ», в России больше не изготавливает никто. Фото: Алиса ЛИ

- Компания ощутила на себе влияние мирового кризиса? Пришлось менять инвестиционную политику?

- Все, что мы зарабатываем, инвестируем обратно в производство: разрабатываем новые позиции, увеличиваем парк станков, покупаем новые помещения, создаем дополнительные рабочие места. Такой была наша инвестиционная политика, такой она и остается. В нынешней ситуации, которую многие считают кризисом, огромный потенциал для развития. Любой кризис - это время возможностей. Просто нужно не расслабляться, не сидеть сложа руки, а думать о новых перспективах. К счастью, мы с Европейским союзом, американцами и не работали. Нам от них приходили какие-то материалы, которые мы, естественно, заменили. Поэтому в нынешней ситуации компания ничего не потеряла.

- Как поможете решить проблему становления технологического суверенитета России?

- Мы как раз этим все время и занимаемся: производим отечественную продукцию. Снабжаем ею не только Россию, но и соседние страны. На предприятии очень развито изобретательство. Многие из наших изоляторов разрабатывал я лично, мне самому это интересно. Работаем с заводом «ЭЛСИБ». Наши изоляторы установлены сейчас в Иране на Бушерской АЭС. Уже разработали и изготовили первую партию изоляторов для научно-производственного предприятия «Радио и Микроэлектроника».

- Какие планы на будущее?

- Нам стратегически важно в ближайшие пару лет запустить новый цех под металлоконструкции. Есть обширная задача от наших казахских партнеров: они готовы дать нам приличную загрузку, но для этого нужно новое оборудование и новый цех. Для нас любые препятствия - это возможность попробовать свои силы, потому что нам нравится делать то, чего до нас еще никто не делал.

Журнал «Технопром - 2022»