В АО «РЭС» подвели итоги реализации программы по борьбе с потерями электроэнергии за первое полугодие

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За 6 месяцев 2022 года на территории региона сотрудники Общества проверили и сняли контрольные показания приборов учета более чем у 324,5 тысячи потребителей электрической энергии - как физических, так и юридических лиц, что на 56% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период составлено более 400 актов о неучтенном (безучетном и бездоговорном) потреблении электроэнергии общим объемом потребления порядка 30,6 миллиона кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило порядка 140 миллионов рублей.

Наряду с обходами потребителей, которые производились сотрудниками АО «РЭС», был задействован и опрос интеллектуальных приборов учета, входящих в автоматизированную систему коммерческого учета (АСКУЭ), что позволило сохранить устойчивую динамику выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

Кроме того, повсеместное внедрение автоматизированных систем управления и учета позволяет определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования. За отчетный период Обществом установлено и включено в АСКУЭ более 18 тысяч приборов учета электрической энергии, что в разы превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Также продолжается установка технического учета электроэнергии, позволяющего выявлять и локализовать зоны (очаги) потерь электроэнергии.

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. И в данном направлении работы удалось добиться существенного улучшения показателей. За 6 месяцев 2022 года по 315 таким фактам сотрудниками предприятия проведены мероприятия по привлечению нарушителей к ответственности, это практически в 3 раза превышает показатель первого полугодия прошлого года.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Реализация комплекса мероприятий по пресечению недобросовестного потребления электроэнергии позволяет не только оптимизировать затраты и снижать тарифную нагрузку, но и обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей на территории всей Новосибирской области.

Специалисты АО «РЭС» постоянно ведут непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые имеют возможность получать вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

АО «РЭС» призывает граждан сообщать в АО «РЭС» об известных фактах самовольного незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму и приложив медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.