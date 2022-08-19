В Новосибирске вскоре после короткого бабьего лета выпадет первый снег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро настанет пора листопадов и первого снега. На юге Сибири уже чувствуются осенние холода. Посмотрим, порадует ли погода осенью 2022 года в Новосибирске горожан или скоро стоит готовить пуховики.

СЕНТЯБРЬ

Долгосрочный прогноз Росгидрометцентра на вегетативный сезон обещает в Западной Сибири стабильно теплое начало осени. Температура сентября в среднем составляет +18, такой же она ожидается и в этом году. Осадки тоже будут в пределах нормы.

Сайт Gismeteo прогнозирует на сентябрь переменчивую погоду. Первые дни будут теплыми, +14… +19, но с дождем. Такой же теплой, но ясной будет следующая неделя, с 4 по 12 сентября, а дальше начнутся дождливые дни и похолодание до +3… +4.

«Ну и погода» обещает в первые дни осени летнюю жару до +26. К середине месяца похолодает до +12… +15, настанет пора дождей. Бабье лето с теплом под +20 наступит 14 сентября, но продлится лишь один день. После начнется постепенное похолодание до +4… +7, а 21 сентября пойдет снег.

ОКТЯБРЬ

Второй месяц осени станет гораздо холоднее. «Ну и погода» обещает температуру в среднем около +4… +8, с потеплением до +12… +16 в конце первой декады октября. Дальше — дождь и почти полное отсутствие тепла. В начале и под конец месяца выпадет снег, но в целом будет солнечно.

Согласно «Яндекс.Погоде» в первой декаде октября будет около +6… +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться. А первый снег пойдет только в конце октября.

НОЯБРЬ

В Сибири полноценная зима наступает уже в ноябре. Сервис «Ну и погода» прогнозирует от -2 до +3 с частыми снегопадами и снежной кашей под ногами. Вторая половина месяца будет более солнечной, но морозной — в последние 10 дней ноября установится устойчивая отрицательная температура.

Согласно «Яндекс.Погоде» термометр стабильно будет показывать температуру ниже нуля только с 4 ноября. Месяц ожидается снежный, но не такой морозный: в среднем днем будет от -5 до -8.

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