Назад в СССР: почему в России возвращают нормы из прошлого века

Некоторые изменения в нашей жизни напоминают о хороших традициях Советского Союза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если вы наскучались по традициям советского времени, есть хорошие новости: некоторые правила и законы возвращаются из прошлого. Навскидку предлагаем вам три примера: про семью, про «некультурный» отдых и про работу.

ЗА ГЕРОИЗМ В СЕМЬЕ - ОРДЕН

Звание «Мать-героиня» присуждали в Советском Союзе со времен Великой Отечественной войны. А в 1991 году многодетную маму наградили орденом в последний раз. Вернуть добрую традицию предложила глава объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. Она обратилась к Президенту России. И вот Владимир Путин подписал указ.

Женщинам, у которых 10 и более детей (при этом десятому - не менее года), теперь положены и звание, и выплата - не менее 1 миллиона рублей.

Некоторые россияне уже спрашивают: а почему награда за 10 детей, а не за пять, например? Воспитывать такую ораву тоже ведь большой труд.

Труд, несомненно, большой. Но ведь и возрожденный титул более чем высокий. Мать-героиня - это как Герой России. Как многодетные мамы справляются с целым «детским садом» в доме, «Комсомолке» рассказала жительница Новосибирска Оксана Усова, у нее 10 детей.

Многодетная мать из Новосибирска, рассказала, как справляется с воспитанием десяти детей. Фото предоставлено героиней публикации.

- Все успеваю, но успеваю потому, что я колоссально самоорганизованный человек. День расписан, спланирован, спланирована неделя. Есть время, которое я могу уделить и себе, и спорту, и тренировкам детей, всевозможным секциям, кружкам, школам. Единственный минус - не удается поспать сколько хочется. Чаще всего сплю по 5 - 6 часов в сутки, - поделилась с КП-Новосибирск Оксана.

Вот точно - героиня. И выносила десятерых, и график всей семье построить умеет.

Почему отменили награждение матерей-героинь

Звание действовало в СССР. Развалился Союз - не стало и нормы о награждении матери-героини. А для постсоветской России правила тогда не переписали. Видимо, в те времена экономические проблемы затмили вопросы демографии.

Почему решили вернуть

Поддержка матерей-героинь должна добавить популярность институту семьи. И, конечно, положительно сказаться на демографии.

ЗА ПЬЯНСТВО - ХОЛОДНЫЙ ДУШ

Бодрящие процедуры для выпивох действовали еще во времена царской России. А в довоенные годы в стране была построена целая система вытрезвителей.

В старых фильмах можно найти зрелищные кадры: пьяного раздевают и отправляют под холодный душ. Хочешь не хочешь, точно станешь трезвее.

В 2011 году в России вытрезвители перестали работать. А в 2020 году Госдума приняла закон о возрождении этих гостеприимных учреждений. Открывать их и выстраивать работу - это уже полномочия регионов. Им дали добро. А как все будет устроено, в каждом субъекте решат по-своему.

Так выглядел неприхотливый, но эффективный сервис вытрезвителей прошлого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уже анонсировал открытие вытрезвителя в республике.

- Мы одними из первых в России воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модульный вытрезвитель на 10 мест появится в Петрозаводске. Здание будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, предусмотрена охрана, - написал чиновник в Telegram-канале.

В этом же году власти анонсировали открытие первого вытрезвителя в Новосибирске.

- Пребывание граждан в организации осуществляется бесплатно. Финансирование может осуществляться за счет средств областного бюджета, - заявила глава регионального министерства труда и соцразвития Елена Бахарева.

Вернутся ли для пьяных характерные водные процедуры из прошлого, на самом деле неизвестно. Но наверняка сама перспектива провести ночь в вытрезвителе будет действовать на выпивох как холодный душ.

Почему закрыли вытрезвители

На такие организации поступало много жалоб от невольных клиентов. Мол, персонал забирает деньги из карманов. И ведь справедливые были претензии.

Почему решили вернуть

По статистике МВД, россияне слишком часто совершают преступления по пьяной лавочке. С этим надо что-то делать.

ЗА ТУНЕЯДСТВО - ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

А вот этот закон еще не принят. Он только прорабатывается. Об этом сейчас расскажем, но сперва предлагаю вспомнить советскую практику.

Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» в 1961 году. Провинившихся он предписывал «обязательно привлекать к труду». А в 1970 году появилась и уголовная статья «Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования». Виновного могли даже лишить свободы на срок до двух лет.

Прекратилась борьба с тунеядством в 1991 году.

Безработные утверждают, что для них нет вакансий. Но депутаты засомневались Фото: Андрей МИРЕЙКО

Речь о ее возобновлении завели новосибирские депутаты, когда узнали: региональный бюджет за год потратил на пособия по безработице 2 миллиарда рублей.

- Не вижу проблемы с занятостью. Я вижу, что требуются рабочие руки. Востребованность большая, людей не хватает. А пособия, которые платят на бирже труда, порождают тунеядство. Есть необходимость вернуться к закону, - прокомментировал КП-Новосибирск депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Региональный парламент пока только обдумывает детали будущего закона. Затем, если на сессии поддержат, передадут инициативу в Госдуму. Впрочем, поддержкой как минимум одного думского депутата уже заручились.

- Общаюсь с жителями, они спрашивают: «Почему я работаю каждый день, а некоторые люди ничего не делают и тоже получают за это деньги?» Даже на сельских территориях, бывает, есть вакансии с зарплатой 40 тысяч, а люди не хотят работать. Руководители предприятий говорят, что появился целый класс людей, паразитирующих на обществе, - рассказал КП-Новосибирск справедливоросс Александр Аксёненко.

Еще неизвестно, каким захотят видеть новый закон депутаты. Может, наказания за безделье и не будет. Но могут, например, лишить пособий или выдавать их более избирательно.

Почему отменили статью о тунеядстве

Он ушла в прошлое вместе с Советским Союзом и советской идеологией. Считалось, что в СССР точно не может быть безработицы, а советский человек должен вкладываться в построение счастливого общества. Разумеется, в тяжелые девяностые наказывать безработного было бы верхом цинизма.

Почему решили вернуть

Новосибирские депутаты исходят из того, что на рынке труда хватает вакансий. А право на пособия (пусть даже и мизерные) поощряют безделье и асоциальный образ жизни.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Мы возвращаемся к советским законам?

Стоит ли эти примеры расценивать как элементы некой общей тенденции? Будем ли мы и в остальном возвращаться к нормам и традициям Советского Союза? Эксперты в этом сомневаются.

- Некоторые формальные свидетельства возвращения Советского Союза сегодня действительно налицо. Но это, скорее, форма. Содержание экономики и общественных отношений совершенно другое, - считает профессор Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. - Наша страна - капиталистическая, у нас очень высокий уровень неравенства, есть капитал, есть наемный труд, есть почти 20 миллионов бедных (по данным Росстата, 17,8 миллиона человек имеют доход ниже прожиточного минимума. - Ред.). И в эти условиях принципы Советского Союза могут работать лишь отчасти.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский тоже не подтвердил того, что мы возвращаемся в СССР. Но при этом отметил: социальный курс государства заметен.

- Решение о восстановлении института матери-героини я рассматривал бы в ключе вообще федеральной политики по «левению» курса, большей социальной ориентированности. Меры по поддержке семьи и те беспрецедентные меры, которые федеральная власть принимала во время пандемии, это подтверждают. Основным потребителем услуг государства становятся граждане. Так же и вытрезвители: как бы это ни звучало, но они предполагают бюджетные расходы. То есть и в этом вопросе власть берет на себя обязательства, - ответил на звонок КП-Новосибирск Виктор Потуремский.

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