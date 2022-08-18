Полезные подарки – маленьким ученикам

Перед 1 сентября семью Шахматовых навестил Игорь Титаренко.

До начала учебного года остались считанные дни, а это значит, что подготовка детей к школе в самом разгаре. Мамы и папы знают – это дело хлопотное и затратное. Особенно, когда в семье несколько учеников и сумма на сборы может превысить 100 тысяч рублей.

Но многодетные семьи не остаются один на один со «школьными» трудностями накануне Дня знаний: в Октябрьском районе собрать детей к школе помогает депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Игорь Титаренко. А помогают ему в этом непростом деле новосибирские предприниматели в рамках акции «Собери ребенка в школу». Как она проходит – читайте в нашем материале.

НАБОР УЧЕНИКА - В ЯРКОМ РЮКЗАКЕ

Перед 1 сентября у ребятишек из семьи Шахматовых случился неожиданный праздник. К ним пришли гости с подарками и принесли яркие ранцы с канцелярией, вкусные угощения дошколятам. В новом учебном году в этой семье из шести детей четверо идут учиться. И собрать их от тетрадки до формы при современных ценах очень накладно для семейного бюджета.

- Мы рады такой помощи! Ведь подготовить одного ребенка к учебному году дорого – около 20 тысяч рублей. А у нас в этом году четверо школьников и сумма почти неподъемная! Если учесть, что часть занятий может проходить в онлайн режиме, так каждому и, даже первокласснику, понадобится планшет или небольшой ноутбук, – признается мама Татьяна Шахматова. – Сегодня детям подарили красивые рюкзаки и качественную канцелярию: тетради, наборы ручек, пеналы, этого хватит надолго. Теперь главное выбрать школьную форму, ведь все ребята за лето выросли!

Отправить ребёнка в школу и не остаться без средств к существованию – такая задача стоит перед многими новосибирскими семьями. Особенно не просто многодетным и малоимущим.

- Постоянная акция в поддержку семей «Собери ребёнка в школу» проходит не первый год. Инициатива по ее проведению принадлежит партии «Единая Россия». К акции мы привлекаем предпринимателей, общественников. В этом году совместными усилиями уже помогли нескольким многодетным и малоимущем семьям собрать детей в школу, - рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска города Игорь Титаренко. – Мы выбираем качественные канцелярские товары, рюкзаки, которые будут не вредны для осанки. Кроме того, в «Единой России» есть еще одна ежегодная акция – «Подарок Первокласснику». В Октябрьском районе в этом году первоклашек около 3 тысяч человек и все получат полезные презенты.

НАЙТИ И ПОМОЧЬ

Не все нуждающиеся в помощи семьи заявляют о себе или обращаются в социальную защиту. Кому-то некогда, а кто-то и просто не знает об акции «Собери ребенка в школу». В такой ситуации не упустить из виду нуждающихся, помогают активные общественники из ТОСов. Они знают жителей своих микрорайонов и сообщают депутатам о семьях, которым нужна поддержка.

- Наша задача, как общественников, наладить взаимосвязь между депутатами, администрацией и жителями. Для акции «Собери ребенка в школу» мы подобрали несколько нуждающихся семей нашего округа, обзвонили их, порадовали, что поможем собраться в школу и договорились со всеми о встрече, - рассказала председатель ТОС «Шевченковский», Любовь Ермоленко. – Многодетных и малоимущих семей у нас в округе немного, но важно не пропустить никого. Кроме этой акции по инициативе ТОС мы проводим праздники, социальные мероприятия, поддерживаем не только семьи, но и инвалидов, одиноких пенсионеров. В этом нам помогает и всегда откликается депутат Игорь Титаренко.

Пока почетные гости общались с родителями, ребятишки с удовольствием рассматривали содержимое рюкзаков.

- Здесь столько всего классного, - с восторгом говорит шестиклассница Даша. – Конечно, хочет чтобы лето не кончалось, каникулы – это здорово! Но и с новым рюкзаком в горошек уже хочется пойти в школу!